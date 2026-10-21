Не лише Україна, США та РФ. Трамп хоче розширити переговори після закінчення війни, - ЗМІ

За словами його джерела, переговори спецпредставників Трампа Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським, також лідерами Норвегії та Фінляндії 20 жовтня - були "дуже продуктивними та конструктивними".

Американський чиновник повідомив, що Україна "висунула нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені". У результаті сторони досягли " значного прогресу у відповідності до скоординованого підходу до взаємодії з Росією та просування дипломатичного процесу " .

Також він додав, що наразі існує "сильне узгодження на робочому рівні" між США, Україною та Європою щодо наступних кроків, а також сторони мають "спільне прагнення до пошуку практичних рішень для припинення війни".

Відомо, що переговори у вівторок в Осло охопили елементи всеосяжної мирної програми, включаючи довгострокові гарантії безпеки для України, план економічного процвітання після війни та "ширшу європейську архітектуру безпеки, покликану створити міцну стабільність".

Американський чиновник додав, що вже сьогодні 21 жовтня Віткофф зустрінеться з диктатором РФ Володимиром Путіним, а зять Трампа Джаред Кушнер візьме участь онлайн. Мета США полягає в тому, щоб досягти тристоронньої зустрічі та розширити її.

"Мета полягає в тому, щоб розвинути прогрес, досягнутий у відносинах з Україною та Європою, обговорити пропозиції з Росією та прокласти шлях до прямих тристоронніх та ширших багатосторонніх переговорів", - резюмував чиновник.