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Не только Украина, США и РФ. У Трампа хотят расширить переговоры по окончанию войны, - СМИ

01:30 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Администрация Трампа намерена добиться трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, а также привлечь в этот процесс еще и другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.

По словам его источника, переговоры спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским, также лидерами Норвегии и Финляндии 20 октября - были "очень продуктивными и конструктивными".

Американский чиновник сообщил, что Украина "выдвинула новые идеи и предложения, которые были подробно обсуждены". По итогу стороны добились "значительного прогресса в согласовании скоординированного подхода к взаимодействию с Россией и продвижению дипломатического процесса".

Также он добавил, что в настоящее время существует "сильное согласование на рабочем уровне" между США, Украиной и Европой по поводу следующих шагов, а также у сторон есть "общее стремление к поиску практических решений для прекращения войны".

Известно, что переговоры во вторник в Осло охватили элементы всеобъемлющей мирной программы, включая долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план экономического процветания после войны и "более широкую европейскую архитектуру безопасности, призванную создать прочную стабильность".

Американский чиновник добавил, что уже сегодня 21 октября Уиткофф встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным, а зять Трампа Джаред Кушнер примет участие онлайн. Цель США состоит в том, чтобы добиться трехсторонней встречи и расширить ее.

"Цель состоит в том, чтобы развить прогресс, достигнутый в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам", - резюмировал чиновник.

Что еще важно знать

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 20 октября после переговоров в Норвегии заявил, что на встрече поднимался вопрос гарантий безопасности для Украины. По его словам, эти наработки Уиткофф передаст России.

Также президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что в ходе переговоров были найдены главе идеи для урегулирования войны. Теперь эти инициативы представят Москве.

Тем временем президент США Дональд Трамп публично продолжает склонять Украину к мирному соглашению с Россией. Он утверждает, что дальше ситуация ухудшится.

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