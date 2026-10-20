Трамп наполягає, щоб Україна "захотіла" укласти угоду з РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.

Трамп наполягає на мирній угоді

Трамп заявив, що Росія є "величезною машиною", яка захопила дуже велику територію України. Тож в інтересах саме України захотіти завершити цю війну.



"Зеленський має захотіти покласти край цій війні; якщо ж ні - гадаю, наслідки будуть дуже поганими", - каже очільник США.

На думку Трампа, США надали Україні колосальні обсяги допомоги.

"Натомість ми не отримали нічого, окрім високих цін на дизельне пальне", - впевнений він.

Він додав, що Україна має бути зацікавлена в укладенні угоди.

"Адже Сполучені Штати витратили на це цілий статок, Європа - теж, і Європа вже від цього втомилася", - повідомив він.



Трамп вважає, що якщо Україна не домомвиться з Росією про мир, то "ситуація стане лише гіршою - справді гіршою".