Зеленський: Віткофф передасть Росії пропозиції щодо гарантій безпеки для України

Українська, американська та європейська делегації в Осло 20 жовтня обговорювали шляхи закінчення війни. Піднімалося й питання гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі.

Гарантії безпеки для України

За словами президента, сторони обговорювали гарантії безпеки для України.

"Я вдячний американцям, що вони сказали, що вони будуть сильними. Ми обговорювали різні пропозиції: НАТО, стаття 5, гарантії на зразок статті 5", - каже він.

Зеленський зазначив, що є різні гарантії безпеки: на папері, в документі і які спецпредставник Трампа Стів Віткофф передасть росіянам (під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 21 жовтня у Санкт-Петербурзі - ред.).

"Почуємо про їхню відповідь через день", - уточнив президент.