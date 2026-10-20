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На зустрічі з Віткоффом було знайдено ідеї для миру, їх представлять росіянам, - Стубб

20:38 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Іван Носальський
На зустрічі з Віткоффом було знайдено ідеї для миру, їх представлять росіянам, - Стубб Фото: Александр Стубб, президент Фінляндії (Getty Images)
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Під час зустрічі української, американської та європейської делегацій у Норвегії знайшли нові ідеї для мирного врегулювання війни з РФ. Ініціативи представлять росіянам.

Як передає РБК-Україна, про це на пресконференції за підсумками зустрічі заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зазначив, що сьогоднішні переговори дозволили досягти реального прогресу на двох рівнях: у короткостроковій перспективі та у ширшому контексті.

"Ми знайшли деякі елементи мирного врегулювання, які завтра будуть представлені в Санкт-Петербурзі (під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним - ред.)", - додав Стубб.

За його словами, обговорення були зосереджені на "ключових питаннях, таких як протиповітряна оборона, енергетичні об'єкти та часткові припинення вогню, наприклад, у сфері енергетики та продовольчої безпеки".

Президент уточнив, що "технічно" сторони дотримуються однієї позиції.

"На мій досвід, мир вимагає терпіння, але, на жаль, війна не чекає. Люди вмирають щодня. Наше завдання - робити все можливе, щоб покласти цьому кінець. І я думаю, що сьогоднішній день став кроком у правильному напрямку", - сказав він.

Росія відмовляється від перемир'я

Нагадаємо, Росія вже неодноразово відкидала пропозиції України та США щодо енергетичного перемир'я.

Зокрема, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про те, що Київ та Москва погодилися припинити удари по енергетиці. Як виявилося, сторони це не погоджували, але Україна справді призупинила удари по російським НПЗ.

У свою чергу Росія продовжила удари по енергетичній інфраструктурі України, сподіваючись влаштувати блекаут.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров цинічно заявив, що "жодного припинення вогню не буде", виправдавши це тим, що за час перемир'я Україну "накачають зброєю".

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