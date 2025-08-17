Только этим 3 знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа: кто в списке
С 18 по 24 августа 2025 года звезды будут особенно благосклонны к трем знакам Зодиака. Их ждет волна удачи - в финансах, личной жизни или карьере. Астрологи уже составили список счастливчиков, которым повезет больше всего.
Скорпион
В последнее время Скорпионы могли сомневаться в себе, но важно помнить: Вселенная вас не забыла. В этот период нужно поверить в собственные силы, умение любить и жить в достатке.
В среду, 20 августа, соединение Луны с Венерой в Раке активирует зону удачи, новых начинаний и поездок. Это отличный момент для перемен: вы можете получить шанс на новую работу, переезд или любовь.
Важно довериться интуиции - она выведет туда, где будет действительно хорошо.
Стрелец
Стрельцам пора взять руль жизни в свои руки. В четверг, 21 августа, Луна и Меркурий объединятся во Льве, активируя темы, которые появились еще в конце июня. Вы можете почувствовать определенное замедление, но оно нужно, чтобы увидеть свой путь более четко.
Этот астрологический транзит поможет вам понять, что необходимо сделать. Прислушайтесь к себе: интуиция выведет на правильное решение.
Ваша жизнь может начать новую главу, наполненную уверенностью, свободой действий и финансовым ростом.
Козерог
Козерогам следует замедлиться, чтобы не пропустить что-то важное. В пятницу, 22 августа, начинается сезон Девы, а уже 24 августа состоится мощное Новолуние - в той же Деве. Этот период открывает двери для реализации долгосрочных планов и мечтаний.
Самое главное - не спешить. У вас будет время все обдумать, уточнить свои цели и заложить фундамент для подлинного успеха.
Всем трем знакам Зодиака звезды дают не просто шансы, а возможность изменить жизнь. Главное - довериться себе и не бояться действовать.
