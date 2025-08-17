ua en ru
Только этим 3 знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа: кто в списке

Воскресенье 17 августа 2025 06:07
Каким знакам Зодиака звезды сулят удачу с 18 августа (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

С 18 по 24 августа 2025 года звезды будут особенно благосклонны к трем знакам Зодиака. Их ждет волна удачи - в финансах, личной жизни или карьере. Астрологи уже составили список счастливчиков, которым повезет больше всего.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Скорпион

В последнее время Скорпионы могли сомневаться в себе, но важно помнить: Вселенная вас не забыла. В этот период нужно поверить в собственные силы, умение любить и жить в достатке.

В среду, 20 августа, соединение Луны с Венерой в Раке активирует зону удачи, новых начинаний и поездок. Это отличный момент для перемен: вы можете получить шанс на новую работу, переезд или любовь.

Важно довериться интуиции - она выведет туда, где будет действительно хорошо.

Стрелец

Стрельцам пора взять руль жизни в свои руки. В четверг, 21 августа, Луна и Меркурий объединятся во Льве, активируя темы, которые появились еще в конце июня. Вы можете почувствовать определенное замедление, но оно нужно, чтобы увидеть свой путь более четко.

Этот астрологический транзит поможет вам понять, что необходимо сделать. Прислушайтесь к себе: интуиция выведет на правильное решение.

Ваша жизнь может начать новую главу, наполненную уверенностью, свободой действий и финансовым ростом.

Козерог

Козерогам следует замедлиться, чтобы не пропустить что-то важное. В пятницу, 22 августа, начинается сезон Девы, а уже 24 августа состоится мощное Новолуние - в той же Деве. Этот период открывает двери для реализации долгосрочных планов и мечтаний.

Самое главное - не спешить. У вас будет время все обдумать, уточнить свои цели и заложить фундамент для подлинного успеха.

Всем трем знакам Зодиака звезды дают не просто шансы, а возможность изменить жизнь. Главное - довериться себе и не бояться действовать.

Для написания материала были использованы такие источники: Collective World, Your Tango.

