Не лише Трамп та Путін. Зеленський хоче бачити за столом переговорів ще одного лідера

"Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - повідомив президент.

Він зауважив, що вони з Ердоганом обговорили першу зустріч України та Росії у Стамбулі.

"Обмін полоненими - це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей", - зауважив він.

Водночас президент відзначив, що вони з турецьким лідером обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі та те, за яких умов Україна готова взяти в ній участь.

"Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", - повідомив Зеленський.

Він також розповів, що під час розмови було обговорено участь Туреччини в саміті Україна - Південно-Східна Європа.

"Дякую за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат", - підсумував президент України.