Не лише Трамп та Путін. Зеленський хоче бачити за столом переговорів ще одного лідера

Україна підтримує можливість чотиристоронньої зустрічі щодо мирної угоди за участю лідерів України, Росії, Туреччини та Сполучених Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - повідомив президент.
Він зауважив, що вони з Ердоганом обговорили першу зустріч України та Росії у Стамбулі.
"Обмін полоненими - це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей", - зауважив він.
Водночас президент відзначив, що вони з турецьким лідером обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі та те, за яких умов Україна готова взяти в ній участь.
"Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", - повідомив Зеленський.
Він також розповів, що під час розмови було обговорено участь Туреччини в саміті Україна - Південно-Східна Європа.
"Дякую за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат", - підсумував президент України.
Зауважимо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський планував телефонну розмову з турецьким лідером. РБК-Україна повідомляло, яка була мета цієї розмови.
Нагадаємо, що днями Росія запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі.
Україна заявила про готовність до наступних переговорів із Росією, але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.
Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна надати Україні меморандум до другого раунду переговорів, щоб майбутня зустріч делегацій була субстантивною і предметною важливо.
Пізніше у Зеленського навіть висунули умови Російській Федерації для проведення переговорів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.