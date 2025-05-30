Зеленський поговорить з Ердоганом, щоб "додати змісту" зустрічі з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський ввечері 30 травня проведе телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорять можливу зустріч України та Росії у Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Президент зазначив, що жоден день не має втрачатися, бо "кожен день підриву росіянами дипломатії - це втрачені життя людей".

"Сьогодні також запланована розмова з президентом Туреччини Ердоганом. Пробуємо додати реальний зміст у можливу зустріч",- розповів Зеленський.

Переговори України та Росії у Стамбулі

Нагадаємо, 16 травня в Туреччині відбувся перший раунд переговорів представників України та Росії.

За підсумками переговорів делегації домовилися підготувати письмові пропозиції щодо умов можливого припинення вогню. Однак Росія досі затягує передачу свого "меморандуму".

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія робить усе для того, щоб затягнути війну і зірвати переговори, тому і затягує передачу документа.

Днями Росія виступила з ініціативою провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Україна готова до наступних переговорів із Росією, але до зустрічі хоче отримати від Москви так званий "меморандум" щодо можливого перемир'я.

Зокрема, глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія повинна надати Україні меморандум до другого раунду переговорів, щоб майбутня зустріч делегацій була субстантивною і предметною важливо.

За словами Зеленського, для того, щоб наступна зустріч України та Росії у Стамбулі не була пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.