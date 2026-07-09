Не лише техніка: на які несподівані послуги українці беруть розстрочки

У першому півріччі 2026 року українці стали частіше користуватися розстрочками. Кількість оформлених оплат частинами зросла в середньому на 5-7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а сам інструмент дедалі більше використовується не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат.

Про те, як змінилися споживчі звички українців, що сьогодні найчастіше купують у розстрочку та чому цей інструмент стає частиною фінансового планування, РБК-Україна розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління ''Глобус банку'' Володимир Солодкий.

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Кількість оформлених розстрочок за рік зросла на 5-7%.

Оплата частинами дедалі частіше використовується не лише для техніки, а й для послуг

Понад 85% клієнтів повторно користуються розстрочками.

Найбільший попит мають електроніка, побутова техніка та сезонні товари.

Як пояснив Володимир Солодкий, сьогодні оплата частинами перестає асоціюватися виключно з нестачею коштів. Для багатьох українців вона стала одним зі способів планування особистого бюджету.

''Сьогодні розстрочка для українців – це вже досить звичний інструмент фінансового планування. Клієнти обирають його через простоту, швидкість і можливість рівномірно розподілити навантаження на власний бюджет'', – зазначив банкір.

За його словами, дедалі більше клієнтів використовують розстрочку не лише для купівлі дорогої техніки, а й для оплати різноманітних послуг.

Йдеться, зокрема, про ремонт квартир, сантехнічні роботи, укладання плитки, облаштування території та інші побутові послуги.

''Поступово стираються межі того, що саме можна придбати частинами. Розстрочка виходить за межі лише великих покупок і стає універсальним цифровим інструментом для різних життєвих потреб'', – додав експерт.

Що українці найчастіше купують у розстрочку

За підсумками 2025 року структура покупок виглядає так:

електроніка та гаджети – 35%;

побутова техніка – 25%;

товари для дому – 12%;

сезонні товари – 10%;

меблі – 8%;

товари для здоров’я та краси – 5%;

інші категорії – близько 5%.

У банку зазначають, що середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень, однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.

За словами банкіра, сьогодні покупці прагнуть не лише придбати необхідний товар, а й уникнути різкого навантаження на сімейний бюджет.

Крім того, понад 85% клієнтів, які хоча б один раз скористалися оплатою частинами, надалі повертаються до цього інструменту повторно.