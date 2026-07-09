ua en ru
Чт, 09 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Не только техника: на какие неожиданные услуги украинцы берут рассрочки

10:50 09.07.2026 Чт
2 мин
Оплата по частям перестает быть инструментом ''на черный день''
aimg Анастасия Мацепа
Не только техника: на какие неожиданные услуги украинцы берут рассрочки Фото: украинцы все чаще пользуются оплатой по частям (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В первом полугодии 2026 украинцы стали чаще пользоваться рассрочками. Количество оформленных оплат по частям выросло в среднем на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сам инструмент все больше используется не только для крупных покупок, но и для повседневных затрат.

О том, как изменились потребительские привычки украинцев, которые сегодня чаще всего покупают в рассрочку и почему этот инструмент становится частью финансового планирования, рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ''Глобус банка'' Владимир Солодкий.

Главное:

  • Количество оформленных рассрочок за год выросло на 5-7%.
  • Оплата по частям все чаще используется не только для техники, но и для услуг
  • Более 85% клиентов повторно пользуются рассрочками.
  • Наибольшим спросом пользуются электроника, бытовая техника и сезонные товары.

Как пояснил Владимир Солодкий, сегодня оплата по частям перестает ассоциироваться исключительно с нехваткой средств. Для многих украинцев он стал одним из способов планирования личного бюджета.

''Сегодня рассрочка для украинцев – это уже достаточно привычный инструмент финансового планирования. Клиенты выбирают его из-за простоты, скорости и возможности равномерно распределить нагрузку на собственный бюджет'', – отметил банкир.

По его словам, все большее число клиентов используют рассрочку не только для покупки дорогостоящей техники, но и для оплаты различных услуг.

Речь идет, в частности, о ремонте квартир, сантехнических работах, укладке плитки, обустройстве территории и других бытовых услугах.

''Постепенно стираются пределы того, что именно можно приобрести частями. Рассрочка выходит за пределы только больших покупок и становится универсальным цифровым инструментом для различных жизненных нужд'', – добавил эксперт.

Что украинцы чаще всего покупают в рассрочку

По итогам 2025 года структура покупок выглядит следующим образом:

  • электроника и гаджеты – 35%;
  • бытовая техника – 25%;
  • товары для дома – 12%;
  • сезонные товары – 10%;
  • мебель – 8%;
  • товары для здоровья и красоты – 5%;
  • другие категории – около 5%.

В банке отмечают, что средний чек зависит от категории товара или услуги. Для больших покупок он может превышать 100 тысяч гривен, однако все чаще украинцы оформляют рассрочку и на меньшие суммы.

По словам банкира, сегодня покупатели стараются не только приобрести необходимый товар, но и избежать резкой нагрузки на семейный бюджет.

Кроме того, более 85% клиентов, которые хотя бы один раз воспользовались оплатой частями, возвращаются в этот инструмент повторно.

Читайте также: Кредит или оплата по частям: что выгоднее и как не попасть в долговую ловушку
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Личные финансы
Новости
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Дроны атаковали еще два танкера РФ в Таганрогском заливе
Аналитика
Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп сказал, что Путин сегодня и Путин год назад – это разные вещи: интервью с Кислицей