Не только техника: на какие неожиданные услуги украинцы берут рассрочки

В первом полугодии 2026 украинцы стали чаще пользоваться рассрочками. Количество оформленных оплат по частям выросло в среднем на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сам инструмент все больше используется не только для крупных покупок, но и для повседневных затрат.

О том, как изменились потребительские привычки украинцев, которые сегодня чаще всего покупают в рассрочку и почему этот инструмент становится частью финансового планирования, рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления ''Глобус банка'' Владимир Солодкий.

Главное:

Количество оформленных рассрочок за год выросло на 5-7%.

Оплата по частям все чаще используется не только для техники, но и для услуг

Более 85% клиентов повторно пользуются рассрочками.

Наибольшим спросом пользуются электроника, бытовая техника и сезонные товары.

Как пояснил Владимир Солодкий, сегодня оплата по частям перестает ассоциироваться исключительно с нехваткой средств. Для многих украинцев он стал одним из способов планирования личного бюджета.

''Сегодня рассрочка для украинцев – это уже достаточно привычный инструмент финансового планирования. Клиенты выбирают его из-за простоты, скорости и возможности равномерно распределить нагрузку на собственный бюджет'', – отметил банкир.

По его словам, все большее число клиентов используют рассрочку не только для покупки дорогостоящей техники, но и для оплаты различных услуг.

Речь идет, в частности, о ремонте квартир, сантехнических работах, укладке плитки, обустройстве территории и других бытовых услугах.

''Постепенно стираются пределы того, что именно можно приобрести частями. Рассрочка выходит за пределы только больших покупок и становится универсальным цифровым инструментом для различных жизненных нужд'', – добавил эксперт.

Что украинцы чаще всего покупают в рассрочку

По итогам 2025 года структура покупок выглядит следующим образом:

электроника и гаджеты – 35%;

бытовая техника – 25%;

товары для дома – 12%;

сезонные товары – 10%;

мебель – 8%;

товары для здоровья и красоты – 5%;

другие категории – около 5%.

В банке отмечают, что средний чек зависит от категории товара или услуги. Для больших покупок он может превышать 100 тысяч гривен, однако все чаще украинцы оформляют рассрочку и на меньшие суммы.

По словам банкира, сегодня покупатели стараются не только приобрести необходимый товар, но и избежать резкой нагрузки на семейный бюджет.

Кроме того, более 85% клиентов, которые хотя бы один раз воспользовались оплатой частями, возвращаются в этот инструмент повторно.