Не лише танкери. ЗСУ уразили нафтобазу, мости та інші важливі об'єкти ворога

У ніч на 16 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Так, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.

Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.

Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.