Не только танкеры. ВСУ поразили нефтебазу, мосты и другие важные объекты врага

Силы обороны Украины в ночь на 16 июля поразили шесть танкеров, два буксира, нефтебазу, мосты и другие военные объекты российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В ночь на 16 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.
Так, поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.
Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.
Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.
Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.
Также поражен состав средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.
Напомним, в ночь на 16 июля Служба безопасности Украины и Военно-морские силы поразили российские танкеры "Louise 1" и "Banda", являющиеся частью "теневого флота" врага.
Для поражения вражеских танкеров были применены морские дроны "Мамай".
"Louise 1" вовлечен в транспортировку российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС.
Что касается танкера Banda, то он также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка.
Совместную операцию СБУ и ВМС пыталась сорвать российская авиация. Она не только открыла пулеметный огонь, но и сбрасывала бомбы. Однако все эти усилия оказались тщетными.