Не только танкеры. ВСУ поразили нефтебазу, мосты и другие важные объекты врага

В ночь на 16 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Так, поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.

Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.

Также поражен состав средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.