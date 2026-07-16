Не лише танкери. ЗСУ уразили нафтобазу, мости та інші важливі об'єкти ворога
Сили оборони України у ніч на 16 липня уразили шість танкерів, два буксири, нафтобазу, мости та інші військові об'єкти російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
У ніч на 16 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Так, уражено шість танкерів та два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.
Також уражено нафтобазу "Шахтарськ" у Шахтарську Донецької області. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
Окрім того, уражено автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара (АР Крим), які противник використовує для військової логістики.
Також уражено склад засобів радіоелектронної боротьби противника у районі Новодар'ївки Луганської області.
Ураження російських танкерів
Нагадаємо, у ніч на 16 липня Служба безпеки України та Військово-морські сили уразили російські танкери "Louise 1" та "Banda", що є частиною "тіньового флоту" ворога.
Для ураження ворожих танкерів були застосовані морські дрони "Мамай".
"Louise 1" залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС.
Що стосується танкера "Banda", то він також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.
Спільну операцію СБУ та ВМС намагалася зірвати російська авіація. Вона не лише відкрила кулеметний вогонь, але й скидала бомби. Однак всі ці зусилля виявилися марними.