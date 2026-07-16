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Не только танкеры. ВСУ поразили нефтебазу, мосты и другие важные объекты врага

10:49 16.07.2026 Чт
2 мин
Что этой ночью попало под удары украинских дронов?
aimg Татьяна Степанова
Не только танкеры. ВСУ поразили нефтебазу, мосты и другие важные объекты врага Фото: ВСУ поразили танкеры, нефтебазу, мосты и другие важные объекты врага (Getty Images)
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Силы обороны Украины в ночь на 16 июля поразили шесть танкеров, два буксира, нефтебазу, мосты и другие военные объекты российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 16 июля в рамках снижения военно-экономического потенциала РФ подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Так, поражены шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей.

Танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.

Также поражена нефтебаза "Шахтерск" в Шахтерске Донецкой области. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, поражен автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара (АР Крым), которые противник использует для военной логистики.

Также поражен состав средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.

Поражение российских танкеров

Напомним, в ночь на 16 июля Служба безопасности Украины и Военно-морские силы поразили российские танкеры "Louise 1" и "Banda", являющиеся частью "теневого флота" врага.

Для поражения вражеских танкеров были применены морские дроны "Мамай".

"Louise 1" вовлечен в транспортировку российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС.

Что касается танкера Banda, то он также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка.

Совместную операцию СБУ и ВМС пыталась сорвать российская авиация. Она не только открыла пулеметный огонь, но и сбрасывала бомбы. Однако все эти усилия оказались тщетными.

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