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Не лише шеринг. Які послуги для водіїв доступні в "Дії"

Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Застосунок "Дія", окрім можливості додати необхідні вам документи, також має низку цікавих функцій, серед яких, наприклад, шеринг авто.

Про те, які послуги доступні для водіїв в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Як й згадувалось вище, до застосунку можна додати майже усі необхідні вам документи. Втім, ймовірно, водіїв найбільше зацікавить збереження в електронному вигляді:

  • посвідчення водія; 
  • свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.  

Як додати документ до застосунку 

Перш за все, звісно, вам необхідно зареєструватись в "Дії". Після цього застосунок повинен підтягнути усі ваші документи (у тому ж числі паспорт, закордонний паспорт, картку платників податків чи інші). Усі документи, які ви отримуватимете в майбутньому - "підтягуватимуться" до "Дії". 

Втім, якщо ви, наприклад, не можете знайти власне водійське посвідчення у застосунку - можливо, в базі Міністерства внутрішніх справ (МВС) недостатньо даних для створення цифрової копії, або ж ви маєте водійське посвідчення старого зразка. В першому випадку необхідно перейти до Кабінету водія на сайті МВС та оновити дані. Зокрема, аби додати права старого зразка, необхідно, щоб в "Дії" була завантажена ID-картка або закордонний біометричний паспорт. 

Як замовити доставку посвідчення водія

Так, в застосунку можна замовити доставку нового документа у відділення "Укрпошти" або ж кур'єром. Послуга доступна для водіїв, які: 

  • змінили прізвище;
  • бажають обміняти пластик на цифровий документ;
  • втратили чи пошкодили водійське або отримали тимчасове посвідчення на 2 роки й хочуть замінити його на постійне. 

Для того, щоб замовити доставку, необхідно: 

  • авторизуватись у застосунку; 
  • перейти до "Послуг" й натиснути "Заміна посвідчення водія"; 
  • вказати причину заміни документа; 
  • обрати тип посвідчення - "цифровий+пласти"; 
  • обрати спосіб доставки; 
  • указати контактні дані; 
  • підписати заяву. 
 

Фото: які послуги для водіїв доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після цього у вас є 10 хвилин, аби оплатити послугу. Далі чекайте на сповіщення від "Укрпошти" або ж від кур'єра. 

Шеринг авто 

Шеринг авто, це функція яка дозволяє ділитись техпаспортом автомобіля з іншою людиною, чи користувачем. Тобто, лише за пару кліків у смартфоні - водії можуть доручити своє авто та дати доступ іншій людині до бази даних цієї автівки.

Як призначити нового користувача для авто: 

  • у "Дії" оберіть "Послуги" - "Шеринг автомобіля"; 
  • оберіть пункт "Поділитись автомобілем"; 
  • оберіть у додатку своє авто, вкажіть термін й на яку людину треба призначити; 
  • вкажіть свої контактні дані й місце проживання; 
  • надішліть дані; 
  • покажіть QR-код, який висвітиться після кроків вище - належному користувачу; 
  • належний користувач повинен заповнити свої дані й підписати заяву за допомогою "Дія. Підпису"; 
  • заява надійде власнику авто. Він також повинен підписати її й надіслати сервісному центру МВС. 

Скасувати шеринг можуть як власник авто, так й належний користувач. 

Послуги в "Дії" 

В "Дії" є й інші послуги, які можуть бути корисними та цікавими не лише водіям. Як приклад: 

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