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Не только шеринг. Какие услуги для водителей доступны в "Дія"

Фото: какие услуги для водителей доступны в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Приложение "Дія", кроме возможности добавления необходимых вам документов, также имеет ряд интересных функций, среди которых, например, шеринг авто.

О том, какие услуги доступны для водителей в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Как и упоминалось выше, в приложение можно добавить почти все необходимые вам документы. Впрочем, вероятно, водителей больше всего заинтересует сохранение в электронном виде:

  • удостоверение водителя;
  • свидетельства регистрации транспортного средства.

Как добавить документ в приложение

Прежде всего, конечно, вам необходимо зарегистрироваться в "Дія". После этого приложение должно подтянуть все ваши документы (в том же числе паспорт, загранпаспорт, карточку плательщиков налогов или другие). Все документы, которые вы будете получать в будущем - будут "подтягиваться" к "Дія". 

Впрочем, если вы, например, не можете найти собственное водительское удостоверение в приложении - возможно, в базе Министерства внутренних дел (МВД) недостаточно данных для создания цифровой копии, или же вы имеете водительское удостоверение старого образца. В первом случае необходимо перейти в Кабинет водителя на сайте МВД и обновить данные. В частности, чтобы добавить права старого образца, необходимо, чтобы в "Дія" была загружена ID-карта или заграничный биометрический паспорт. 

Как заказать доставку водительского удостоверения

Так, в приложении можно заказать доставку нового документа в отделение "Укрпочты" или же курьером. Услуга доступна для водителей, которые: 

  • сменили фамилию;
  • желают обменять пластик на цифровой документ;
  • потеряли или повредили водительское или получили временное удостоверение на 2 года и хотят заменить его на постоянное. 

Для того, чтобы заказать доставку, необходимо: 

  • авторизоваться в приложении; 
  • перейти в "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения"; 
  • указать причину замены документа; 
  • выбрать тип удостоверения - "цифровой + пластины"; 
  • выбрать способ доставки; 
  • указать контактные данные; 
  • подписать заявление. 
 

Фото: какие услуги для водителей доступны в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

После этого у вас есть 10 минут, чтобы оплатить услугу. Далее ждите уведомления от "Укрпочты" или же от курьера.

Шеринг авто

Шеринг авто, это функция которая позволяет делиться техпаспортом автомобиля с другим человеком, или пользователем. То есть, всего за пару кликов в смартфоне - водители могут поручить свое авто и дать доступ другому человеку к базе данных этой машины.

Как назначить нового пользователя для авто: 

  • в "Дія" выберите "Услуги" - "Шеринг автомобиля"; 
  • выберите пункт "Поделиться автомобилем"; 
  • выберите в приложении свое авто, укажите срок и на какого человека надо назначить; 
  • укажите свои контактные данные и место жительства; 
  • отправьте данные; 
  • покажите QR-код, который высветится после шагов выше - надлежащему пользователю; 
  • надлежащий пользователь должен заполнить свои данные и подписать заявление с помощью "Дія. Підпис"; 
  • заявление поступит владельцу авто. Он также должен подписать его и отправить сервисному центру МВД. 

Отменить шеринг могут как владелец авто, так и надлежащий пользователь. 

Услуги в "Дія"

В "Дія" есть и другие услуги, которые могут быть полезны и интересны не только водителям. Как пример:

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Дия