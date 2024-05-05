Не только шеринг. Какие услуги для водителей доступны в "Дія"

Приложение "Дія", кроме возможности добавления необходимых вам документов, также имеет ряд интересных функций, среди которых, например, шеринг авто.
О том, какие услуги доступны для водителей в "Дія" - в материале РБК-Украина.
Как и упоминалось выше, в приложение можно добавить почти все необходимые вам документы. Впрочем, вероятно, водителей больше всего заинтересует сохранение в электронном виде:
Прежде всего, конечно, вам необходимо зарегистрироваться в "Дія". После этого приложение должно подтянуть все ваши документы (в том же числе паспорт, загранпаспорт, карточку плательщиков налогов или другие). Все документы, которые вы будете получать в будущем - будут "подтягиваться" к "Дія".
Впрочем, если вы, например, не можете найти собственное водительское удостоверение в приложении - возможно, в базе Министерства внутренних дел (МВД) недостаточно данных для создания цифровой копии, или же вы имеете водительское удостоверение старого образца. В первом случае необходимо перейти в Кабинет водителя на сайте МВД и обновить данные. В частности, чтобы добавить права старого образца, необходимо, чтобы в "Дія" была загружена ID-карта или заграничный биометрический паспорт.
Так, в приложении можно заказать доставку нового документа в отделение "Укрпочты" или же курьером. Услуга доступна для водителей, которые:
Для того, чтобы заказать доставку, необходимо:
Фото: какие услуги для водителей доступны в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
После этого у вас есть 10 минут, чтобы оплатить услугу. Далее ждите уведомления от "Укрпочты" или же от курьера.
Шеринг авто, это функция которая позволяет делиться техпаспортом автомобиля с другим человеком, или пользователем. То есть, всего за пару кликов в смартфоне - водители могут поручить свое авто и дать доступ другому человеку к базе данных этой машины.
Как назначить нового пользователя для авто:
Отменить шеринг могут как владелец авто, так и надлежащий пользователь.
В "Дія" есть и другие услуги, которые могут быть полезны и интересны не только водителям. Как пример:
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