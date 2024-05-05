Не только шеринг. Какие услуги для водителей доступны в "Дія"

Как и упоминалось выше, в приложение можно добавить почти все необходимые вам документы. Впрочем, вероятно, водителей больше всего заинтересует сохранение в электронном виде:

удостоверение водителя;

свидетельства регистрации транспортного средства.

Как добавить документ в приложение

Прежде всего, конечно, вам необходимо зарегистрироваться в "Дія". После этого приложение должно подтянуть все ваши документы (в том же числе паспорт, загранпаспорт, карточку плательщиков налогов или другие). Все документы, которые вы будете получать в будущем - будут "подтягиваться" к "Дія".

Впрочем, если вы, например, не можете найти собственное водительское удостоверение в приложении - возможно, в базе Министерства внутренних дел (МВД) недостаточно данных для создания цифровой копии, или же вы имеете водительское удостоверение старого образца. В первом случае необходимо перейти в Кабинет водителя на сайте МВД и обновить данные. В частности, чтобы добавить права старого образца, необходимо, чтобы в "Дія" была загружена ID-карта или заграничный биометрический паспорт.

Как заказать доставку водительского удостоверения

Так, в приложении можно заказать доставку нового документа в отделение "Укрпочты" или же курьером. Услуга доступна для водителей, которые:

сменили фамилию;

желают обменять пластик на цифровой документ;

потеряли или повредили водительское или получили временное удостоверение на 2 года и хотят заменить его на постоянное.

Для того, чтобы заказать доставку, необходимо:

авторизоваться в приложении;

перейти в "Услуги" и нажать "Замена водительского удостоверения";

указать причину замены документа;

выбрать тип удостоверения - "цифровой + пластины";

выбрать способ доставки;

указать контактные данные;

подписать заявление.

Фото: какие услуги для водителей доступны в "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)

После этого у вас есть 10 минут, чтобы оплатить услугу. Далее ждите уведомления от "Укрпочты" или же от курьера.

Шеринг авто

Шеринг авто, это функция которая позволяет делиться техпаспортом автомобиля с другим человеком, или пользователем. То есть, всего за пару кликов в смартфоне - водители могут поручить свое авто и дать доступ другому человеку к базе данных этой машины.

Как назначить нового пользователя для авто:

в "Дія" выберите "Услуги" - "Шеринг автомобиля";

выберите пункт "Поделиться автомобилем";

выберите в приложении свое авто, укажите срок и на какого человека надо назначить;

укажите свои контактные данные и место жительства;

отправьте данные;

покажите QR-код, который высветится после шагов выше - надлежащему пользователю;

надлежащий пользователь должен заполнить свои данные и подписать заявление с помощью "Дія. Підпис";

заявление поступит владельцу авто. Он также должен подписать его и отправить сервисному центру МВД.

Отменить шеринг могут как владелец авто, так и надлежащий пользователь.

Услуги в "Дія"

В "Дія" есть и другие услуги, которые могут быть полезны и интересны не только водителям. Как пример: