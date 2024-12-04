Не лише Пушкін. В Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою

У середу, 4 грудня, під час сесії Одеської міської ради депутати підтримали виділення коштів на проекти демонтажу понад 10 пам'ятників з російською символікою.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеотрансляцію засідання.
Після голосування Одеської міської ради за пункт 2.1 порядку денного, депутат від "Європейської солідарності" Марина Бойко подякувала колегам за його "практично одностайну підтримку".
Результати голосування (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)
"Зокрема тому, що він, окрім іншого, передбачає направлення коштів на проектування робіт по демонтажу 12 пам'ятників, які містять символіку російської імперської політики", - пояснила вона.
Політик зауважила, що це - лише перший крок, але дуже важливий.
Крім того, депутат звернулась до управління капітального будівництва.
"Висловлюю щире сподівання, що всі тендери стосовно визначення виконавців проектно-технічних робіт будуть проведені вчасно. Згідно з процедурами. Без затримок", - наголосила Бойко.
Згідно з проектом, в цілому на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень.
По 20 тисяч гривень мають витратити:
По 10 тисяч гривень запланували витратити:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Одесі найближчим часом планують знести 19 архітектурних пам'яток. Серед них є й ті, що містять російську символіку.
За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, міськрада вже надіслала відповідний лист до ЮНЕСКО - щодо планів демонтувати пам'ятник Олександру Пушкіну (оскільки він перебуває під охороною організації).
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