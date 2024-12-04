Не только Пушкин. В Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой

В среду, 4 декабря, на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали выделение средств на проекты демонтажа более 10 памятников с российской символикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания.
После голосования Одесского городского совета за пункт 2.1 повестки дня депутат от "Европейской солидарности" Марина Бойко поблагодарила коллег за его "практически единодушную поддержку".
Результаты голосования (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)
"В частности потому, что он, кроме прочего, предусматривает направление средств на проектирование работ по демонтажу 12 памятников, содержащих символику российской имперской политики", - объяснила она.
Политик заметила, что это - лишь первый шаг, но очень важный.
Кроме того, депутат обратилась к управлению капитального строительства.
"Выражаю искреннюю надежду, что все тендеры по определению исполнителей проектно-технических работ будут проведены вовремя. Согласно процедурам. Без задержек", - подчеркнула Бойко.
Согласно проекту, в общей сложности на разработку документации по демонтажу, изъятию и переносу выделили 200 тысяч гривен.
По 20 тысяч гривен должны потратить:
По 10 тысяч гривен запланировали потратить:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе в ближайшее время планируют снести 19 архитектурных достопримечательностей.
По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, горсовет уже направил соответствующее письмо ЮНЕСКО - насчет планов демонтировать памятник Александру Пушкину (поскольку он находится под охраной организации).
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