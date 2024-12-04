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Не только Пушкин. В Одессе разрешили снести более 10 памятников с имперской символикой

Депутаты Одесского горсовета выделили средства на демонтаж ряда памятников (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 4 декабря, на сессии Одесского городского совета депутаты поддержали выделение средств на проекты демонтажа более 10 памятников с российской символикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания.

Что известно о решении депутатов Одесского горсовета

После голосования Одесского городского совета за пункт 2.1 повестки дня депутат от "Европейской солидарности" Марина Бойко поблагодарила коллег за его "практически единодушную поддержку".

Результаты голосования (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)

"В частности потому, что он, кроме прочего, предусматривает направление средств на проектирование работ по демонтажу 12 памятников, содержащих символику российской имперской политики", - объяснила она.

Политик заметила, что это - лишь первый шаг, но очень важный.

Кроме того, депутат обратилась к управлению капитального строительства.

"Выражаю искреннюю надежду, что все тендеры по определению исполнителей проектно-технических работ будут проведены вовремя. Согласно процедурам. Без задержек", - подчеркнула Бойко.

 

Какие памятники планируют демонтировать в Одессе

Согласно проекту, в общей сложности на разработку документации по демонтажу, изъятию и переносу выделили 200 тысяч гривен.

По 20 тысяч гривен должны потратить:

  • на памятник ученому Виктору Глушко
  • на братскую могилу красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года
  • на памятник Александру II (памятная колонна в честь закладки парка)
  • на памятник партизану и разведчице Зое Космодемьянской
  • на бюст маршала Родиона Малиновского
  • на памятник генералу Ивану Черняховскому
  • на памятник летчику Валерию Чкалову

По 10 тысяч гривен запланировали потратить:

  • на памятник Исаку Бабелю
  • на памятник Александру Маринеско
  • на стену чекистов
  • на два памятника поэту Александру Пушкину (на Приморском бульваре и на улице Итальянской, 13)
  • на памятник комсомольцам Одесской области

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе в ближайшее время планируют снести 19 архитектурных достопримечательностей.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, горсовет уже направил соответствующее письмо ЮНЕСКО - насчет планов демонтировать памятник Александру Пушкину (поскольку он находится под охраной организации).

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