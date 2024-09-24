В Одесі демонтують пам'ятники Пушкіну, Горькому та Висоцькому: міськрада показала список

В Одесі планують знести 19 архітектурних пам'яток найближчим часом. Серед них є ті, що містять російську символіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міськраду.

Відповідний список був опублікований на сайті міськради. Згідно із документами, замовниками демонтажу було призначено Управління капітального будівництва Одеської міськради. Контролювати знесення має перший заступник міського голови Олександр Філатов. Зазначається, що знесення планується відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" й розпорядженні голови Одеської ОВА "Про демонтаж (вилучення) з публічного простору пам’ятників, пам’ятних знаків, їх окремих елементів, що містять символіку російської імперської політики в Одеській області". План демонтажу буде розглянутий 26 вересня 2024 року. Таким чином, знести планують: пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну на Приморському бульварі, а також на вулиці Пушкінській, 13,

стіну Чекістів,

пам'ятник російському письменнику Максиму Горькому,

пам'ятник Віктору Глушку, радянському вченому у галузі космонавтики,

макети ордена Володимира Леніна,

братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення Радянської влади в Одесі у січні 1918 року, а також під час громадянської війни,

пам'ятник російському письменнику Ісаку Бабелю,

пам’ятник Зої Космодем’янській, радянській партизанці

пам’ятник радянському командиру Олександру Маринеску,

пам’ятник Родіону Малиновському, радянському маршалу,

пам’ятник комсомольцям Одеської області,

пам’ятник радянському політику Макару Посмітному,

пам’ятник Олександру II, пам’ятну колону на честь закладки парку,

пам’ятник радянському генералу Івану Черняховському,

пам’ятник російському вченому, біологу, селекціонеру Івану Мічуріну,

пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову,

пам'ятник російському співаку Володимиру Висоцькому,

пам’ятник російському письменнику Сергію Нілусу.