Не лише Полтавщина: негода залишала без світла десятки населених пунктів у центрі України

"Через сильну негоду на Кіровоградщині спрацювала автоматична система захисту ЛЕП. Без світла залишилось 36 населених пунктів у 9 територіальних громадах", - зазначив Райкович.

За його словами, відновленням електропостачання займаються 10 бригад місцевих РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго".

Також повідомляється, що через пориви вітру та грозу сталося відключення електроенергії у 8 населених пунктах Полтавської області у межах Полтавської, Диканської та Глобинської громад. З

"За інформацією АТ "Полтаваобленерго" без світла залишилися 1297 абонентів. Бригади фахівців вже працюють над відновленням електропостачання", - підкреслив глава Полтавської ОВА.