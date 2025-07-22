На Київ та область насувається гроза: як діяти при небезпеці
У Києві та області в найближчі години, 22 липня, очікується гроза. Оголошено перший рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Українського гідрометеорологічного центру.
"У найближчі 3 години 22 липня з утриманням вночі 23 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.
Через це оголошено перший, жовтий, рівень погодної небезпеки.
Як діяти у негоду
Варто нагадати, що через погану погоду громадянам рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Окрім цього рекомендується щільно закрити вікна будинків, прибрати з незасклених балконів і лоджій предмети, що можуть випасти назовні.
У випадку, якщо дерево впало чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС). При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Злива у Києві
Минулими вихідними столицю накрила потужна злива - внаслідок цього затопило вулиці, а також місцеві канали писали про зупинку громадського транспорту.
Водночас, синоптик Наталка Діденко попередила, що завтра у частині областей України можливі зливи, а погода буде контрастною.
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