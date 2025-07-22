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Одесу вслід за Києвом накрила сильна злива: на вулицях потоп, проблеми з електропостачанням

Вівторок 22 липня 2025 20:50
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Одесу вслід за Києвом накрила сильна злива: на вулицях потоп, проблеми з електропостачанням Ілюстративне фото: Одесу накрила злива 22 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Ввечері вівторка, 22 липня, не лише Київ накрила масштабна гроза. На півдні України також вирувала негода - затопило вулиці Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На фото та відео з Одеси видно, що південне місто накрила сильна злива та вітер. Деякі вулиці затопило, і там не можуть проїхати авто.

Також повідомляється, що зафіксовано падіння дерев на Мельницькій, Рішельєвській, Європейській, Ярослава Мудрого. Окрім цього місцеві повідомляють про перебої з енергопостачанням.

Негода в Києві

Варто зауважити, що сьогодні негода вирувала і в Києві. У столиці затопило низку вулиць, поламало дерева, а в одному з районів впав будівельний кран. Вже відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких - підліток.

Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що синоптики раніше попереджали про негоду для столиці. Зокрема, у Києві було оголошено перший рівень погодної небезпеки.

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