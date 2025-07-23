RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Не только Полтавщина: непогода оставляла без света десятки населенных пунктов в центре Украины

Фото: непогода оставляла без света десятки населенных пунктов в центре Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью и утром, 23 июля, из-за порывов ветра и грозы без света остались десятки населенных пунктов в Кировоградской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Telegram руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.

"Из-за сильной непогоды на Кировоградщине сработала автоматическая система защиты ЛЭП. Без света осталось 36 населенных пунктов в 9 территориальных общинах", - отметил Райкович.

По его словам, восстановлением электроснабжения занимаются 10 бригад местных РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго".

Также сообщается, что из-за порывов ветра и грозы произошло отключение электроэнергии в 8 населенных пунктах Полтавской области в пределах Полтавской, Диканьской и Глобинской общин. З

"По информации АО "Полтаваоблэнерго" без света остались 1297 абонентов. Бригады специалистов уже работают над восстановлением электроснабжения", - подчеркнул глава Полтавской ОГА.

 

Летняя непогода в Украине

Вчера вечером, 22 июля, Киев накрыла масштабная гроза. На юге Украины также бушевала непогода - затопило улицы Одессы.

В столице сильный дождь затопил ряд улиц, поломал деревья, а в одном из районов упал строительный кран. Уже известно о пяти пострадавших, среди которых - подросток.

Подробно о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Стоит заметить, что синоптики ранее предупреждали о непогоде для столицы. В частности, в Киеве был объявлен первый уровень погодной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьКировоградская областьЭлектроэнергия