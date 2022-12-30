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Лише за пів дня у Білорусі сіли 6 військово-транспортних літаків ПКС РФ: що відомо

Фото: за пів дня 30 грудня у Білорусі приземлилися 6 військово-транспортних літаків РФ (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

За 13 годин 30 грудня до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Беларускі Гаюн.

Як повідомляє Гаюн, це борти з обліковими номерами RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 і RF-76772. Вони почали прилітати до Білорусі, починаючи з 4-ї ранку, а останній - RF-76772 - приземлився в Мачулищах о 18:17 за мінським часом.

"За нашою інформацією, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме - поки невідомо. Не можна виключати, що триває як доставка техніки, так і ротація/підвіз мобілізованих", - зазначає Гаюн.

Щодо ввезення до Білорусі російських військових, то може йтися максимум про 1470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД - 245 осіб.

Сьогодні РБК-Україна повідомило, що з Білорусі до РФ повернувся літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц", який використовують для коригування ракетних ударів.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці, зокрема до квітня 2023 року.

Додамо, ми писали, що до військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

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