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Всего за полдня в Беларуси сели 6 военно-транспортных самолетов ВКС РФ: что известно

Фото: за полдня 30 декабря в Беларуси приземлились 6 военно-транспортных самолетов РФ (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

За 13 часов 30 декабря в Беларусь на аэродром в Мачулищах прилетели шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Беларуски Гаюн.

Как сообщает Гаюн, это борта с учетными номерами RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 и RF-76772. Они начали прилетать в Беларусь, начиная с 4-х утра, а последний - RF-76772 - приземлился в Мачулищах в 18:17 по минскому времени.

"По нашей информации, все самолеты что-то привозят в Беларусь, но что именно - пока неизвестно. Нельзя исключать, что продолжается как доставка техники, так и ротация/подвоз мобилизованных", - отмечает Гаюн.

Что касается ввоза в Беларусь российских военных, то речь может идти максимум о 1470 солдатах, поскольку максимальная емкость каждого из Ил-76МД - 245 человек.

Сегодня РБК-Украина сообщило, что из Беларуси в РФ вернулся самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц", используемый для корректировки ракетных ударов.

Напомним, как ранее стало известно, угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохраняется еще на три месяца, в частности до апреля 2023 года.

Добавим, мы писали, что в войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.

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