Не лише пенсіонери. Хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті

В Україні деякі категорії громадян мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Тобто безкоштовно їздити в автобусах, тролейбусах, трамваях чи метро можуть не лише пенсіонери.
РБК-Україна розповідає, хто саме з українців має право на безкоштовний проїзд.
Пільгові перевезення громадян регламентуються чинним законодавством України, зокрема законами:
Згідно із законом "Про автомобільний транспорт", пільгові перевезення пасажирів (тих, які мають на це право) забезпечують автомобільні перевізники на автобусних маршрутах загального користування.
При цьому види та обсяги пільгових перевезень установлюються відповідним замовленням (в якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам збитків від цих перевезень).
Відмовлятися від пільгового перевезення пасажира (крім випадків, передбачених законом) перевізникам забороняється. За безпідставну відмову їх можуть карати штрафом у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 170 гривень.
Ті з пасажирів, які мають право на безкоштовний проїзд, повинні мати при собі посвідчення особи встановленого зразка, довідку або інший документ, на підставі якої надається пільга (у деяких містах можна оформити окремий електронний пільговий квиток - для автоматизованої системи обліку оплати проїзду в транспорті).
Подібні правила та обов'язки як для перевізників, так і для пасажирів, діють також і для інших видів громадського транспорту.
В цілому, право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті мають:
Варто зазначити, що в різних містах України правила перевезення громадян і вартість проїзду в транспорті можуть дещо відрізнятись. Наприклад із повним переліком правил і пільг для пасажирів у Києві (а також документами, що дають право на безоплатний проїзд) можна ознайомитись на офіційному порталі КП "Київпастранс".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що громадський транспорт в Україні за рік подорожчав на 14%, а також в яких містах платити за проїзд доводиться найбільше.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Департамент соціальної та сімейної політики Одеської ОВА, закон України "Про автомобільний транспорт", LegalAid.gov.ua (Безоплатна правнича допомога), КП "Київпастранс".
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