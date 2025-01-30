Не только пенсионеры. Кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте

В Украине некоторые категории граждан имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. То есть бесплатно ездить в автобусах, троллейбусах, трамваях или метро могут не только пенсионеры.
РБК-Украина рассказывает, кто именно из украинцев имеет право на бесплатный проезд.
Льготные перевозки граждан регламентируются действующим законодательством Украины, в частности законами:
Согласно закону "Об автомобильном транспорте", льготные перевозки пассажиров (тех, которые имеют на это право) обеспечивают автомобильные перевозчики на автобусных маршрутах общего пользования.
При этом виды и объемы льготных перевозок устанавливаются соответствующим заказом (в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам убытков от этих перевозок).
Отказываться от льготной перевозки пассажира (кроме случаев, предусмотренных законом) перевозчикам запрещается. За безосновательный отказ их могут наказывать штрафом в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан - 170 гривен.
Те из пассажиров, которые имеют право на бесплатный проезд, должны иметь при себе удостоверение личности установленного образца, справку или другой документ, на основании которого предоставляется льгота (в некоторых городах можно оформить отдельный электронный льготный билет - для автоматизированной системы учета оплаты проезда в транспорте).
Подобные правила и обязанности как для перевозчиков, так и для пассажиров, действуют также и для других видов общественного транспорта.
В целом, право на бесплатный проезд в общественном транспорте имеют:
Стоит отметить, что в разных городах Украины правила перевозки граждан и стоимость проезда в транспорте могут несколько отличаться. Например, с полным перечнем правил и льгот для пассажиров в Киеве (а также документами, дающими право на бесплатный проезд) можно ознакомиться на официальном портале КП "Киевпастранс".
Напомним, ранее мы рассказывали, что общественный транспорт в Украине за год подорожал на 14%, а также в каких городах платить за проезд приходится больше всего.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Департамент социальной и семейной политики Одесской ОВА, закон Украины "Об автомобильном транспорте", LegalAid.gov.ua (Бесплатная юридическая помощь), КП "Киевпастранс".
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