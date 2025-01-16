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Громадський транспорт за рік подорожчав на 14%: у яких містах України платять більше

Україна, Четвер 16 січня 2025 09:57
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Громадський транспорт за рік подорожчав на 14%: у яких містах України платять більше Фото: тарифи на проїзд у міському транспорті зросли на 14% (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи на проїзд у міському транспорті в Україні зросли за 2024 рік на 14,0% - з 9,0 гривень до 10,3 гривень. Це вище, ніж загальна інфляція в 12,0%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 16,2% до 17,0 гривень.

Далі йдуть Житомирська область (подорожчання на 50% до 15,0 грн.) та Одеська область (подорожчання на 87,5% до 15,0 гривень). У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду в Київській (6,0 гривень), Херсонській (6,0 гривень), Кіровоградській (6,5 гривень) і Харківській областях (6,6 гривень).

Громадський транспорт за рік подорожчав на 14%: у яких містах України платять більше

Дані щодо Закарпатської області відсутні. Крім того, Держстат не дає даних щодо Донецької та Луганської областей.

Інформація Держстату стосується тільки муніципального транспорту і не включає в себе вартість приватних маршруток.

Ціни на паливо

За даними статистичного відомства, у грудні 2024 року порівняно з груднем 2023 року бензин А-92 подорожчав на 5,9% до 52,6 гривень за літр, бензин А-95 подорожчав на 5,4% до 55,5 гривень за літр. Дизельне паливо подешевшало на 0,8% до 52,2 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 6,5% до 35,4 гривень за літр.

Громадський транспорт за рік подорожчав на 14%: у яких містах України платять більше

Нагадаємо, загальна інфляція за 2024 рік в Україні становила 12,0%, що значно вище, ніж у 2023 році (5,1%).

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Державна служба статистики
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