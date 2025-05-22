Лише п'ятий у історії: тренер "Тоттенхема" після тріумфу в Лізі Європи потрапив до почесного списку

Перший єврокубок для Австралії

Постекоглу став лише п'ятим неєвропейським тренером, який здобув трофей у єврокубках. І першим з них – не аргентинцем.

До вчорашнього дня з неєвропейських фахівців міжнародні клубні змагання на континенті здобували лише аргентинці.

Луїс Карнілья – дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів із "Реалом" (1958, 1959 роки)

– дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів із "Реалом" (1958, 1959 роки) Еленіо Еррера – два тріумфи в Кубку чемпіонів з "Інтером" (1964, 1965)

– два тріумфи в Кубку чемпіонів з "Інтером" (1964, 1965) Альфредо Ді Стефано – Кубок володарів кубків із "Валенсією" (1980)

– Кубок володарів кубків із "Валенсією" (1980) Дієго Сімеоне – по дві перемоги у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА з "Атлетіко" (2012, 2018)

Футболісти "Тоттенхема" після фіналу ЛЄ згадали пророцтво тренера (x.com/spursofficial)

Магія других сезонів

Цікаво, що тріумф "Тоттенхема" під власним керівництвом австралійський тренер передбачив ще в серпні. Але тоді його слова ніхто не сприйняв усерйоз.

"Я завжди виграю трофеї на другий рік у клубі. Така ідея: перший рік йде на те, щоб запровадити принципи та створити базу", - пояснював австралієць.

Перемога "Тоттенхема" в Лізі Європи стала підтвердження слів Постекоглу. Вона також продовжила його вражаючу серію перемог у других сезонах роботи з командами.

Тріумфи Постекоглу в других сезонах з командами: