Лише п'ятий у історії: тренер "Тоттенхема" після тріумфу в Лізі Європи потрапив до почесного списку

Австралійський фахівець грецького походження Анге Постекоглу, який привів лондонський "Тоттенхем" до тріумфу в Лізі Європи, потрапив у доволі цікавий список.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Playmaker.
Постекоглу став лише п'ятим неєвропейським тренером, який здобув трофей у єврокубках. І першим з них – не аргентинцем.
До вчорашнього дня з неєвропейських фахівців міжнародні клубні змагання на континенті здобували лише аргентинці.
Футболісти "Тоттенхема" після фіналу ЛЄ згадали пророцтво тренера (x.com/spursofficial)
Цікаво, що тріумф "Тоттенхема" під власним керівництвом австралійський тренер передбачив ще в серпні. Але тоді його слова ніхто не сприйняв усерйоз.
"Я завжди виграю трофеї на другий рік у клубі. Така ідея: перший рік йде на те, щоб запровадити принципи та створити базу", - пояснював австралієць.
Перемога "Тоттенхема" в Лізі Європи стала підтвердження слів Постекоглу. Вона також продовжила його вражаючу серію перемог у других сезонах роботи з командами.
Тріумфи Постекоглу в других сезонах з командами:
Народився 27 серпня 1965 року в Афінах. У п'ятирічному віці разом із родиною емігрував до Австралії, де й розпочав свою футбольну кар'єру.
Як гравець, виступав за "Саут Мельбурн". Також має чотири матчі за національну збірну Австралії.
Після завершення ігрової кар'єри перейшов до тренерської діяльності. Він очолював кілька клубів та національних команд, зокрема:
У червні 2023 року Постекоглу був призначений головним тренером "Тоттенхем Хотспур", ставши першим австралійцем, який очолив клуб англійської Прем'єр-ліги. У травні 2025 року він привів команду до перемоги в Лізі Європи УЄФА, що стало першим трофеєм клубу з 2008 року.
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