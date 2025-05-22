Лишь пятый в истории: тренер "Тоттенхэма" после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу, который привел лондонский "Тоттенхэм" к триумфу в Лиге Европы, попал в довольно интересный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Playmaker.
Постекоглу стал лишь пятым неевропейским тренером, получившим трофей в еврокубках. И первым из них - не аргентинцем.
До вчерашнего дня из неевропейских специалистов международные клубные соревнования на континенте получали только аргентинцы.
Футболисты "Тоттенхэма" после финала ЛЕ вспомнили пророчество тренера (x.com/spursofficial)
Интересно, что триумф "Тоттенхэма" под собственным руководством австралийский тренер предсказал еще в августе. Но тогда его слова никто не воспринял всерьез.
"Я всегда выигрываю трофеи на второй год в клубе. Такая идея: первый год идет на то, чтобы ввести принципы и создать базу", - объяснял австралиец.
Победа "Тоттенхэма" в Лиге Европы стала подтверждение слов Постекоглу. Она также продолжила его впечатляющую серию побед во вторых сезонах работы с командами.
Триумфы Постекоглу во вторых сезонах с командами:
Родился 27 августа 1965 года в Афинах. В пятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Австралию, где и начал свою футбольную карьеру.
Как игрок, выступал за "Саут Мельбурн". Также имеет четыре матча за национальную сборную Австралии.
После завершения игровой карьеры перешел к тренерской деятельности. Он возглавлял несколько клубов и национальных команд, в частности:
В июне 2023 года Постекоглу был назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур", став первым австралийцем, возглавившим клуб английской Премьер-лиги. В мае 2025 года он привел команду к победе в Лиге Европы УЕФА, что стало первым трофеем клуба с 2008 года.
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