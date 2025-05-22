Лише п'ятий у історії: тренер "Тоттенхема" після тріумфу в Лізі Європи потрапив до почесного списку
Австралійський фахівець грецького походження Анге Постекоглу, який привів лондонський "Тоттенхем" до тріумфу в Лізі Європи, потрапив у доволі цікавий список.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Playmaker.
Перший єврокубок для Австралії
Постекоглу став лише п'ятим неєвропейським тренером, який здобув трофей у єврокубках. І першим з них – не аргентинцем.
До вчорашнього дня з неєвропейських фахівців міжнародні клубні змагання на континенті здобували лише аргентинці.
- Луїс Карнілья – дворазовий переможець Кубка європейських чемпіонів із "Реалом" (1958, 1959 роки)
- Еленіо Еррера – два тріумфи в Кубку чемпіонів з "Інтером" (1964, 1965)
- Альфредо Ді Стефано – Кубок володарів кубків із "Валенсією" (1980)
- Дієго Сімеоне – по дві перемоги у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА з "Атлетіко" (2012, 2018)
Футболісти "Тоттенхема" після фіналу ЛЄ згадали пророцтво тренера (x.com/spursofficial)
Магія других сезонів
Цікаво, що тріумф "Тоттенхема" під власним керівництвом австралійський тренер передбачив ще в серпні. Але тоді його слова ніхто не сприйняв усерйоз.
"Я завжди виграю трофеї на другий рік у клубі. Така ідея: перший рік йде на те, щоб запровадити принципи та створити базу", - пояснював австралієць.
Перемога "Тоттенхема" в Лізі Європи стала підтвердження слів Постекоглу. Вона також продовжила його вражаючу серію перемог у других сезонах роботи з командами.
Тріумфи Постекоглу в других сезонах з командами:
- 1997/1998 – чемпіонат Австралії з "Саут Мельбурн"
- 2010/2011 – чемпіонат Австралії з "Брисбен Роар"
- 2019 – чемпіонат Японії з "Йокогама Ф. Марінос"
- 2022/23 – чемпіонат, Кубок Шотландії та Кубок шотландської ліги з "Селтіком"
- 2024/25 – Ліга Європи з "Тоттенхемом"
Хто такий Анге Постекоглу
Народився 27 серпня 1965 року в Афінах. У п'ятирічному віці разом із родиною емігрував до Австралії, де й розпочав свою футбольну кар'єру.
Як гравець, виступав за "Саут Мельбурн". Також має чотири матчі за національну збірну Австралії.
Після завершення ігрової кар'єри перейшов до тренерської діяльності. Він очолював кілька клубів та національних команд, зокрема:
- "Саут Мельбурн" – виграв два чемпіонати Австралії (1998, 1999) та Клубний чемпіонат Океанії (1999)
- "Брисбен Роар" – два титули чемпіонату Австралії (2011, 2012)
- Збірна Австралії – привів команду до перемоги в Кубку Азії 2015 року
- "Йокогама Ф. Марінос" – виграв чемпіонат Японії у 2019 році
- "Селтік" – здобув п'ять трофеїв, включаючи чемпіонство (2022, 2023) та Кубок Шотландії (2023)
У червні 2023 року Постекоглу був призначений головним тренером "Тоттенхем Хотспур", ставши першим австралійцем, який очолив клуб англійської Прем'єр-ліги. У травні 2025 року він привів команду до перемоги в Лізі Європи УЄФА, що стало першим трофеєм клубу з 2008 року.
Раніше повідомили, хто безкоштовно покаже Клубний чемпіонат світу з футболу в Україні.
Також написали, скільки зароблятиме Арда Туран у "Шахтарі".