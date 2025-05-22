Лишь пятый в истории: тренер "Тоттенхэма" после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу, который привел лондонский "Тоттенхэм" к триумфу в Лиге Европы , попал в довольно интересный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Playmaker .

Первый еврокубок для Австралии

Постекоглу стал лишь пятым неевропейским тренером, получившим трофей в еврокубках. И первым из них - не аргентинцем.

До вчерашнего дня из неевропейских специалистов международные клубные соревнования на континенте получали только аргентинцы.

Луис Карнилья - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов с "Реалом" (1958, 1959 годы)

- двукратный победитель Кубка европейских чемпионов с "Реалом" (1958, 1959 годы) Эленио Эррера - два триумфа в Кубке чемпионов с "Интером" (1964, 1965)

- два триумфа в Кубке чемпионов с "Интером" (1964, 1965) Альфредо Ди Стефано - Кубок обладателей кубков с "Валенсией" (1980)

- Кубок обладателей кубков с "Валенсией" (1980) Диего Симеоне - по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА с "Атлетико" (2012, 2018)

Футболисты "Тоттенхэма" после финала ЛЕ вспомнили пророчество тренера (x.com/spursofficial)

Магия вторых сезонов

Интересно, что триумф "Тоттенхэма" под собственным руководством австралийский тренер предсказал еще в августе. Но тогда его слова никто не воспринял всерьез.

"Я всегда выигрываю трофеи на второй год в клубе. Такая идея: первый год идет на то, чтобы ввести принципы и создать базу", - объяснял австралиец.

Победа "Тоттенхэма" в Лиге Европы стала подтверждение слов Постекоглу. Она также продолжила его впечатляющую серию побед во вторых сезонах работы с командами.

Триумфы Постекоглу во вторых сезонах с командами: