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Лишь пятый в истории: тренер "Тоттенхэма" после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список

Бильбао, Четверг 22 мая 2025 13:20
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Лишь пятый в истории: тренер "Тоттенхэма" после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список Фото: Анге Постекоглу (x.com/TheSpursExpress)
Автор: Андрей Костенко

Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу, который привел лондонский "Тоттенхэм" к триумфу в Лиге Европы, попал в довольно интересный список.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Playmaker.

Первый еврокубок для Австралии

Постекоглу стал лишь пятым неевропейским тренером, получившим трофей в еврокубках. И первым из них - не аргентинцем.

До вчерашнего дня из неевропейских специалистов международные клубные соревнования на континенте получали только аргентинцы.

  • Луис Карнилья - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов с "Реалом" (1958, 1959 годы)
  • Эленио Эррера - два триумфа в Кубке чемпионов с "Интером" (1964, 1965)
  • Альфредо Ди Стефано - Кубок обладателей кубков с "Валенсией" (1980)
  • Диего Симеоне - по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА с "Атлетико" (2012, 2018)

Лишь пятый в истории: тренер &quot;Тоттенхэма&quot; после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список

Футболисты "Тоттенхэма" после финала ЛЕ вспомнили пророчество тренера (x.com/spursofficial)

Магия вторых сезонов

Интересно, что триумф "Тоттенхэма" под собственным руководством австралийский тренер предсказал еще в августе. Но тогда его слова никто не воспринял всерьез.

"Я всегда выигрываю трофеи на второй год в клубе. Такая идея: первый год идет на то, чтобы ввести принципы и создать базу", - объяснял австралиец.

Победа "Тоттенхэма" в Лиге Европы стала подтверждение слов Постекоглу. Она также продолжила его впечатляющую серию побед во вторых сезонах работы с командами.

Триумфы Постекоглу во вторых сезонах с командами:

  • 1997/1998 - чемпионат Австралии с "Саут Мельбурн"
  • 2010/2011 - чемпионат Австралии с "Брисбен Роар"
  • 2019 - чемпионат Японии с "Йокогама Ф. Маринос"
  • 2022/23 - чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги с "Селтиком"
  • 2024/25 - Лига Европы с "Тоттенхэмом"

Кто такой Анге Постекоглу

Родился 27 августа 1965 года в Афинах. В пятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Австралию, где и начал свою футбольную карьеру.

Как игрок, выступал за "Саут Мельбурн". Также имеет четыре матча за национальную сборную Австралии.

После завершения игровой карьеры перешел к тренерской деятельности. Он возглавлял несколько клубов и национальных команд, в частности:

  • "Саут Мельбурн" - выиграл два чемпионата Австралии (1998, 1999) и Клубный чемпионат Океании (1999)
  • "Брисбен Роар" - два титула чемпионата Австралии (2011, 2012)
  • Сборная Австралии - привел команду к победе в Кубке Азии 2015 года
  • "Йокогама Ф. Маринос" - выиграл чемпионат Японии в 2019 году
  • "Селтик" - завоевал пять трофеев, включая чемпионство (2022, 2023) и Кубок Шотландии (2023)

В июне 2023 года Постекоглу был назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур", став первым австралийцем, возглавившим клуб английской Премьер-лиги. В мае 2025 года он привел команду к победе в Лиге Европы УЕФА, что стало первым трофеем клуба с 2008 года.

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