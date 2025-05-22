Лишь пятый в истории: тренер "Тоттенхэма" после триумфа в Лиге Европы попал в почетный список
Австралийский специалист греческого происхождения Анге Постекоглу, который привел лондонский "Тоттенхэм" к триумфу в Лиге Европы, попал в довольно интересный список.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Playmaker.
Первый еврокубок для Австралии
Постекоглу стал лишь пятым неевропейским тренером, получившим трофей в еврокубках. И первым из них - не аргентинцем.
До вчерашнего дня из неевропейских специалистов международные клубные соревнования на континенте получали только аргентинцы.
- Луис Карнилья - двукратный победитель Кубка европейских чемпионов с "Реалом" (1958, 1959 годы)
- Эленио Эррера - два триумфа в Кубке чемпионов с "Интером" (1964, 1965)
- Альфредо Ди Стефано - Кубок обладателей кубков с "Валенсией" (1980)
- Диего Симеоне - по две победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА с "Атлетико" (2012, 2018)
Футболисты "Тоттенхэма" после финала ЛЕ вспомнили пророчество тренера (x.com/spursofficial)
Магия вторых сезонов
Интересно, что триумф "Тоттенхэма" под собственным руководством австралийский тренер предсказал еще в августе. Но тогда его слова никто не воспринял всерьез.
"Я всегда выигрываю трофеи на второй год в клубе. Такая идея: первый год идет на то, чтобы ввести принципы и создать базу", - объяснял австралиец.
Победа "Тоттенхэма" в Лиге Европы стала подтверждение слов Постекоглу. Она также продолжила его впечатляющую серию побед во вторых сезонах работы с командами.
Триумфы Постекоглу во вторых сезонах с командами:
- 1997/1998 - чемпионат Австралии с "Саут Мельбурн"
- 2010/2011 - чемпионат Австралии с "Брисбен Роар"
- 2019 - чемпионат Японии с "Йокогама Ф. Маринос"
- 2022/23 - чемпионат, Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги с "Селтиком"
- 2024/25 - Лига Европы с "Тоттенхэмом"
Кто такой Анге Постекоглу
Родился 27 августа 1965 года в Афинах. В пятилетнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Австралию, где и начал свою футбольную карьеру.
Как игрок, выступал за "Саут Мельбурн". Также имеет четыре матча за национальную сборную Австралии.
После завершения игровой карьеры перешел к тренерской деятельности. Он возглавлял несколько клубов и национальных команд, в частности:
- "Саут Мельбурн" - выиграл два чемпионата Австралии (1998, 1999) и Клубный чемпионат Океании (1999)
- "Брисбен Роар" - два титула чемпионата Австралии (2011, 2012)
- Сборная Австралии - привел команду к победе в Кубке Азии 2015 года
- "Йокогама Ф. Маринос" - выиграл чемпионат Японии в 2019 году
- "Селтик" - завоевал пять трофеев, включая чемпионство (2022, 2023) и Кубок Шотландии (2023)
В июне 2023 года Постекоглу был назначен главным тренером "Тоттенхэм Хотспур", став первым австралийцем, возглавившим клуб английской Премьер-лиги. В мае 2025 года он привел команду к победе в Лиге Европы УЕФА, что стало первым трофеем клуба с 2008 года.
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