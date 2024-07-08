Не лише "Охматдит". Руйнування через атаку на Київ є у 7 районах, число жертв росте

Станом на зараз, внаслідок ракетного обстрілу Києва, відомо про дев'ять загиблих. Руйнування зафіксовані у 7 районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.
Станом на 12:40 відомо про:
Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у 7 районах столиці:
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/pgo_gov_ua)
Близько о 09:50, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Після пуску ракет вибухи лунали у Кропивницькому районі, Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області та Києві. Пізніше стало відомо про падіння уламків в низці районів столиці, а також "прильоті" по дитячій лікарні "Охматдит". Також російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.
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