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Не лише "Охматдит". Руйнування через атаку на Київ є у 7 районах, число жертв росте

Фото: наслідки обстрілу Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на зараз, внаслідок ракетного обстрілу Києва, відомо про дев'ять загиблих. Руйнування зафіксовані у 7 районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Станом на 12:40 відомо про: 

  • девʼять загиблих;
  • 33 поранених. 

Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у 7 районах столиці: 

  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охмадит", є руйнування. 
  • в Голосіївському - пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі; 
  • в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю; 
  • в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові; 
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок; 
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств; 
  • в  Деснянському районі займання будинку.
 

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/pgo_gov_ua)

Обстріл Києва 

Близько о 09:50, в Україні було оголошено масштабну  повітряну тривогу. Після пуску ракет вибухи лунали у Кропивницькому районі, Кривому Розі та Дніпрі. Зокрема протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області та Києві. Пізніше стало відомо про падіння уламків в низці районів столиці, а також "прильоті" по дитячій лікарні "Охматдит". Також російські терористи поцілили по житловому будинку Шевченківського району.

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