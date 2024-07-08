Не только "Охматдет". Разрушения из-за атаки на Киев есть в 7 районах, число жертв растет

По состоянию на 12:40 известно о:

девяти погибших;

33 раненых.

Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в 7 районах столицы:

в Шевченковском районе пострадала детская больница "Охматдет", есть разрушения.

в Голосеевском - повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

в Соломенском районе повреждено офисное здание;

в Днепровском - горят обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий;

в Деснянском районе возгорание дома.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрел Киева

Около 09:50, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После пуска ракет взрывы раздавались в Кропивницком районе, Кривом Роге и Днепре. В частности, противовоздушная оборона (ППО) работала в Киевской области и Киеве. Позже стало известно о падении обломков в ряде районов столицы, а также "прилете" по детской больнице "Охматдет". Также российские террористы поцелили по жилому дому Шевченковского района.