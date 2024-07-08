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Не только "Охматдет". Разрушения из-за атаки на Киев есть в 7 районах, число жертв растет

Фото: последствия обстрела Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, в результате ракетного обстрела Киева, известно о девяти погибших. Разрушения зафиксированы в 7 районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

По состоянию на 12:40 известно о: 

  • девяти погибших;
  • 33 раненых. 

Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в 7 районах столицы: 

  • в Шевченковском районе пострадала детская больница "Охматдет", есть разрушения. 
  • в Голосеевском - повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили; 
  • в Соломенском районе повреждено офисное здание; 
  • в Днепровском - горят обломки в жилой застройке; 
  • в Дарницком районе поврежден частный дом; 
  • в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий; 
  • в Деснянском районе возгорание дома.
 

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/pgo_gov_ua)

Обстрел Киева

Около 09:50, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После пуска ракет взрывы раздавались в Кропивницком районе, Кривом Роге и Днепре. В частности, противовоздушная оборона (ППО) работала в Киевской области и Киеве. Позже стало известно о падении обломков в ряде районов столицы, а также "прилете" по детской больнице "Охматдет". Также российские террористы поцелили по жилому дому Шевченковского района.

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