Не только "Охматдет". Разрушения из-за атаки на Киев есть в 7 районах, число жертв растет

По состоянию на сейчас, в результате ракетного обстрела Киева, известно о девяти погибших. Разрушения зафиксированы в 7 районах столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.
По состоянию на 12:40 известно о:
Разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в 7 районах столицы:
Фото: последствия обстрела Киева (t.me/pgo_gov_ua)
Около 09:50, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. После пуска ракет взрывы раздавались в Кропивницком районе, Кривом Роге и Днепре. В частности, противовоздушная оборона (ППО) работала в Киевской области и Киеве. Позже стало известно о падении обломков в ряде районов столицы, а также "прилете" по детской больнице "Охматдет". Также российские террористы поцелили по жилому дому Шевченковского района.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.