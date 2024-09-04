ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня

Середа 04 вересня 2024 17:45
UA EN RU
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня Ілюстративне фото: українцям розповіли про графіки відключення світла 5 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 5 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня світло буде вимикатись по одній черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", - сказано у повідомленні.

При цьому живлення критичної інфраструктури не обмежується. Однак в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які повідомлятиметься окремо.

Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Світло в Україні

З травня цього року Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вже було знищено 80% електрогенерації України. Що призвело до запроваджень графіків відключення електроенергії. Попри складнощі, спеціалістам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.

В ДТЕК розповідали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

Однак за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, українські енергетики можуть припинити застосування графіків відключення світла вже цього тижня. Це можливо у разі відсутності нових серйозних пошкоджень енергооб'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
NEWS
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ