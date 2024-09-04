Лише з однією чергою відключень: "Укренерго" розповіло про графіки на 5 вересня

В Україні у четвер, 5 вересня, знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня світло буде вимикатись по одній черзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", - сказано у повідомленні.

При цьому живлення критичної інфраструктури не обмежується. Однак в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які повідомлятиметься окремо.

Інформацію про графік відключень у вашому регіоні можете дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Світло в Україні

З травня цього року Росія систематично завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вже було знищено 80% електрогенерації України. Що призвело до запроваджень графіків відключення електроенергії. Попри складнощі, спеціалістам вдалось відновити роботу низки енергооб'єктів.