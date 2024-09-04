Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября

В Украине в четверг, 5 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня свет будет выключаться по одной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - сказано в сообщении.

При этом питание критической инфраструктуры не ограничивается. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будет сообщаться отдельно.

Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Свет в Украине

С мая этого года Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже уничтожено 80% электрогенерации Украины. Что привело к введению графиков отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.