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Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября

Среда 04 сентября 2024 17:45
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Только с одной очередью отключений: "Укрэнерго" рассказало о графиках на 5 сентября Иллюстративное фото: украинцам рассказали о графиках отключения света 5 сентября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в четверг, 5 сентября, снова будут графики отключения света. В течение дня свет будет выключаться по одной очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 5 сентября, во всех регионах на протяжении всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений", - сказано в сообщении.

При этом питание критической инфраструктуры не ограничивается. Однако в объемах применения ограничений возможны изменения, о которых будет сообщаться отдельно.

Информацию о графике отключений в вашем регионе можете узнать на сайте облэнерго или его страницах в соцсетях.

Свет в Украине

С мая этого года Россия систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Уже уничтожено 80% электрогенерации Украины. Что привело к введению графиков отключения электроэнергии. Несмотря на сложности, специалистам удалось возобновить ряд энергообъектов.

В ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают.

Однако, по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, украинские энергетики могут прекратить применение графиков отключения света уже на этой неделе. Это возможно при отсутствии новых серьезных повреждений энергообъектов.

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Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
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