Чому про екстрені відключення світла не попереджають: пояснення енергетиків
Українців не попереджають про екстрені відключення світла. Електрики пояснили причину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
В Україні наразі щоденно застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики вдаються до застосування екстрених відключень світла, про які ніхто не попереджає.
"Екстрені відключення - це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", - пояснили в компанії.
Нагадаємо, що після нещодавнього обстрілу Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Наразі ситуація в енергетиці вже більш збалансована, проте час від часу енергетики все ж застосовують екстрені чи аварійні відключення для стабілізації.
РБК-Україна повідомляло, якими будуть відключення світла 1 вересня.
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