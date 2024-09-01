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Чому про екстрені відключення світла не попереджають: пояснення енергетиків

Україна, Неділя 01 вересня 2024 17:33
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Чому про екстрені відключення світла не попереджають: пояснення енергетиків Фото: ДТЕК пояснив, чому немає попереджень про екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українців не попереджають про екстрені відключення світла. Електрики пояснили причину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

В Україні наразі щоденно застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики вдаються до застосування екстрених відключень світла, про які ніхто не попереджає.

"Екстрені відключення - це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, що після нещодавнього обстрілу Україна знову повернулась до графіків відключення світла. Наразі ситуація в енергетиці вже більш збалансована, проте час від часу енергетики все ж застосовують екстрені чи аварійні відключення для стабілізації.

РБК-Україна повідомляло, якими будуть відключення світла 1 вересня.

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ДТЕК Відключеня світла Енергетики
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