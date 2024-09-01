Чому про екстрені відключення світла не попереджають: пояснення енергетиків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

В Україні наразі щоденно застосовують графіки відключення світла. Проте час від часу енергетики вдаються до застосування екстрених відключень світла, про які ніхто не попереджає.

"Екстрені відключення - це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті", - пояснили в компанії.