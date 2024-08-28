Лише один район Харківщини отримає дозвіл на очне навчання: що відомо
Рада оборони Харківської області дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати форму навчання школярів, які не перебувають на території можливих бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Наразі під такі критерії безпеки підпадає лише Красноградський район, оскільки тут не передбачено зони можливих бойових дій.
Голова ОВА розповів про те, що необхідно для очного навчання в цьому районі. Процес виглядає так:
- Спочатку педагогічна рада має видати відповідне рішення.
- Потім від батьків необхідна згода на офлайн освіту для своїх дітей.
Однак найважливішим критерієм буде те, чи є у школи бомбосховища або інші захисні споруди
Ситуація в Харьківській області
На Харьківському напрямку продовжуються бойові дії, хоча Росія відвела частину своїх військ в Курську область. Однак, як заявила пресслужба ОТУ "Харків", росіяни готуються до відновлення штурмів і деблокування заводу у Вовчанську, де наразі знаходяться частина російських загарбників.
На жаль, окупанти не припиняють обстрілювати Харьківщину. Від цього постійно страждає місцеве населення. Росіяни також завдають ударів по інфраструктурі, в тому числі енергетичній.
Коментуючи нещодавню доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові продовжують витискати загарбників з Харківського напрямку.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки повідомили, що в Україні планують повернути до очного навчання 300 тисяч школярів цього року. Разом із тим були запроваджені нові зміни до навчального процесу.
Раніше ми повідомляли, що учням 4 та 9 класів у новому навчальному році доведеться знову складати ДПА.
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