Лише один район Харківщини отримає дозвіл на очне навчання: що відомо

Рада оборони Харківської області дозволила органам місцевого самоврядування самостійно визначати форму навчання школярів, які не перебувають на території можливих бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Наразі під такі критерії безпеки підпадає лише Красноградський район, оскільки тут не передбачено зони можливих бойових дій.

Голова ОВА розповів про те, що необхідно для очного навчання в цьому районі. Процес виглядає так:

Спочатку педагогічна рада має видати відповідне рішення. Потім від батьків необхідна згода на офлайн освіту для своїх дітей.

Однак найважливішим критерієм буде те, чи є у школи бомбосховища або інші захисні споруди

Ситуація в Харьківській області

На Харьківському напрямку продовжуються бойові дії, хоча Росія відвела частину своїх військ в Курську область. Однак, як заявила пресслужба ОТУ "Харків", росіяни готуються до відновлення штурмів і деблокування заводу у Вовчанську, де наразі знаходяться частина російських загарбників.

На жаль, окупанти не припиняють обстрілювати Харьківщину. Від цього постійно страждає місцеве населення. Росіяни також завдають ударів по інфраструктурі, в тому числі енергетичній.

Коментуючи нещодавню доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові продовжують витискати загарбників з Харківського напрямку.