Только один район в Харьковской области получит разрешение на очное обучение: что известно
Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления самостоятельно определять форму обучения школьников, не находящихся на территории возможных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова .
Под такие критерии безопасности подпадает только Красноградский район, поскольку здесь не предусмотрены зоны возможных боевых действий.
Глава ОВА рассказал о том, что необходимо для очного обучения в этом районе. Процесс выглядит так:
- Первоначально педагогический совет должен издать соответствующее решение.
- Затем от родителей необходимо согласие на офлайн образование для своих детей.
Однако важнейшим критерием будет то, есть ли у школы бомбоубежища или другие защитные сооружения.
Ситуация в Харьковской области
На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, хотя Россия отвела часть своих войск в Курскую область. Однако, как заявила пресс-служба ОТУ "Харьков", россияне готовятся к возобновлению штурмов и деблокированию завода в Волчанске, где находятся часть российских захватчиков.
К сожалению, оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. От этого постоянно страдает местное население. Россияне также наносят удары по инфраструктуре, в том числе энергетической.
Комментируя недавний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные продолжают выжимать захватчиков из Харьковского направления.
Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году. Вместе с тем, были введены новые изменения в учебный процесс.
Ранее мы сообщали, что учащимся 4 и 9 классов в новом учебном году придется снова составлять ГИА.
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