Только один район в Харьковской области получит разрешение на очное обучение: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова .

Под такие критерии безопасности подпадает только Красноградский район, поскольку здесь не предусмотрены зоны возможных боевых действий.

Глава ОВА рассказал о том, что необходимо для очного обучения в этом районе. Процесс выглядит так:

Первоначально педагогический совет должен издать соответствующее решение. Затем от родителей необходимо согласие на офлайн образование для своих детей.

Однако важнейшим критерием будет то, есть ли у школы бомбоубежища или другие защитные сооружения.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, хотя Россия отвела часть своих войск в Курскую область. Однако, как заявила пресс-служба ОТУ "Харьков", россияне готовятся к возобновлению штурмов и деблокированию завода в Волчанске, где находятся часть российских захватчиков.

К сожалению, оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. От этого постоянно страдает местное население. Россияне также наносят удары по инфраструктуре, в том числе энергетической.

Комментируя недавний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные продолжают выжимать захватчиков из Харьковского направления.