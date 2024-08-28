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Только один район в Харьковской области получит разрешение на очное обучение: что известно

Среда 28 августа 2024 13:42
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Только один район в Харьковской области получит разрешение на очное обучение: что известно Фото: первоклассники в Харьковском метро (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Совет обороны Харьковской области разрешил органам местного самоуправления самостоятельно определять форму обучения школьников, не находящихся на территории возможных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова .

Под такие критерии безопасности подпадает только Красноградский район, поскольку здесь не предусмотрены зоны возможных боевых действий.

Глава ОВА рассказал о том, что необходимо для очного обучения в этом районе. Процесс выглядит так:

  1. Первоначально педагогический совет должен издать соответствующее решение.
  2. Затем от родителей необходимо согласие на офлайн образование для своих детей.

Однако важнейшим критерием будет то, есть ли у школы бомбоубежища или другие защитные сооружения.

Ситуация в Харьковской области

На Харьковском направлении продолжаются боевые действия, хотя Россия отвела часть своих войск в Курскую область. Однако, как заявила пресс-служба ОТУ "Харьков", россияне готовятся к возобновлению штурмов и деблокированию завода в Волчанске, где находятся часть российских захватчиков.

К сожалению, оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую область. От этого постоянно страдает местное население. Россияне также наносят удары по инфраструктуре, в том числе энергетической.

Комментируя недавний доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные продолжают выжимать захватчиков из Харьковского направления.

Напомним, в Министерстве образования и науки сообщили, что в Украине планируют вернуть в очное обучение 300 тысяч школьников в этом году. Вместе с тем, были введены новые изменения в учебный процесс.

Ранее мы сообщали, что учащимся 4 и 9 классов в новом учебном году придется снова составлять ГИА.

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Харьков Школа
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