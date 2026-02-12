UA

"Лише називаються владою": Зеленський пригрозив висновками керівникам громад і областей

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв зробити висновки щодо тих чиновників, які роблять недостатньо для українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.

За словами президента, сьогодні, 12 лютого, він провів селекторну нараду щодо ситуації в регіонах.

"Завжди видно, хто працює дійсно ефективно, а хто тільки називається владою і робить недостатньо для людей. Звичайно будуть висновки", - додав він.

Робота місцевої влади

Нагадаємо, кілька днів тому президент України Володимир Зеленський констатував, що реакція місцевої влади на тривалі відключення світла та супутні проблеми часто запізнилася.

Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Сумській, Харківській і Полтавській областях, а також у містах Дніпропетровщини, зокрема в Кривому Розі.

Глава держави анонсував висновки щодо посадовців у тих громадах, де проблеми не вирішуються вчасно.

Крім того, за його словами, особлива увага приділяється посиленню ППО для захисту прикордонних регіонів від дронів-камікадзе та забезпеченню підтримки мешканців Одещини, чиї будинки залежать від електроопалення.

