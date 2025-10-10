Зеленський розкритикував захист ТЕЦ у Києві від ударів росіян

До захисту київських ТЕЦ від російських ракет і дронів виникли питання - зокрема до дій місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

У голови держави запитали, чому в деяких випадках трансформатори прикриті лише мішками з піском.

У відповідь Зеленський нагадав, що є об'єкти "розміром із село". І там неможливо побудувати будь-які конструкції, необхідні системи ППО.

"Але я незадоволений, наприклад, якщо ми візьмемо Київ... Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Адже питання не тільки в протиповітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дрона. Які можуть бути в мене запитання до мера, комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це, але я не буду, тому що війна одна на всіх", - зазначив президент.

Він уточнив, що не хоче робити "антикомпліменти" в бік тих, хто загалом нездатний зробити що-небудь.

"Ми будемо все робити. І там, де місцева влада і приватний сектор не здатні, однаково ми все це маємо захищати", - додав Зеленський.