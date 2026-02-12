"Лишь называются властью": Зеленский пригрозил выводами руководителям общин и областей

Работа местных властей

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что реакция местных властей на длительные отключения света и сопутствующие проблемы часто запоздала.

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также в городах Днепропетровщины, в частности в Кривом Роге.

Глава государства анонсировал выводы о должностных лицах в тех общинах, где проблемы не решаются вовремя.

Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется усилению ПВО для защиты приграничных регионов от дронов-камикадзе и обеспечению поддержки жителей Одесской области, чьи дома зависят от электроотопления.