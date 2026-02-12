"Лишь называются властью": Зеленский пригрозил выводами руководителям общин и областей

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать выводы по тем чиновникам, которые делают недостаточно для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам президента, сегодня, 12 февраля, он провел селекторное совещание по ситуации в регионах.
"Всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно будут выводы", - добавил он.
Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что реакция местных властей на длительные отключения света и сопутствующие проблемы часто запоздала.
Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также в городах Днепропетровщины, в частности в Кривом Роге.
Глава государства анонсировал выводы о должностных лицах в тех общинах, где проблемы не решаются вовремя.
Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется усилению ПВО для защиты приграничных регионов от дронов-камикадзе и обеспечению поддержки жителей Одесской области, чьи дома зависят от электроотопления.