"Лишь называются властью": Зеленский пригрозил выводами руководителям общин и областей

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать выводы по тем чиновникам, которые делают недостаточно для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

Читайте также: Зеленский раскритиковал защиту ТЭЦ в Киеве от ударов россиян

По словам президента, сегодня, 12 февраля, он провел селекторное совещание по ситуации в регионах.

 

"Всегда видно, кто работает действительно эффективно, а кто только называется властью и делает недостаточно для людей. Конечно будут выводы", - добавил он. 

Работа местных властей

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что реакция местных властей на длительные отключения света и сопутствующие проблемы часто запоздала.

Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, а также в городах Днепропетровщины, в частности в Кривом Роге.

Глава государства анонсировал выводы о должностных лицах в тех общинах, где проблемы не решаются вовремя.

Кроме того, по его словам, особое внимание уделяется усилению ПВО для защиты приграничных регионов от дронов-камикадзе и обеспечению поддержки жителей Одесской области, чьи дома зависят от электроотопления.

