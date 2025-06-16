Лікар назвала три категорії людей, яких найчастіше кусають комарі: ви в списку?

Комарі обирають "жертву" не випадково. Як виявлюсь, певні кольори одягу та аромати тіла особливо їх приваблюють. Дізнайтеся, яких запахів краще уникати, щоб не стати головною мішенню на природі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарі Власенко.

Яка група крові приваблює комарів

Дослідження підтверджують, комарі обирають "жертву" не випадково. Їхня улюблена група крові перша.

До того ж вони мають свій улюблений запах шкіри та мікробіом. Кожна людина має унікальний "аромат тіла" - це поєднання поту, бактерій на шкірі та летких речовин.

"Люди з менш різноманітним шкірним мікробіомом частіше приваблюють комарів. Певні бактерії (наприклад, Staphylococcus) "випромінюють" сполуки, які сигналізують комарам: "ось смачне тіло", - додала медик.

Молочна кислота, аміак та CO2 виділяється з потом і подихом.

Експерт зазначила, що комарі відчувають їх за 30+ метрів. Фізичне навантаження, спека, лихоманка, гормональні зміни - усе це посилює випаровування привабливих молекул.

Хто ще в зоні ризику

Комарі також орієнтуються на тепло. У когось тіло завжди "гарячіше" - наприклад, у дітей, вагітних або після пробіжки. Саме вони - в зоні підвищеного ризику укусів.

Вагітні жінки

Під час вагітності ﻿﻿температура тіла вища, ﻿﻿виділяється більше СОг, ﻿﻿кровотік посилений. ﻿﻿Це робить вагітну жінку вдвічі привабливішою для комарів.

Спортсмени

Після спорту підвищується температура, ﻿﻿активується потовиділення і ﻿﻿виділяється більше молочної кислоти. Це сигнал для комара, що свіжа "жертва" поруч.

Люди, які вживали алкоголь

Навіть одна порція пива підвищує шанс укусу. Все через вплив на температуру шкіри та обмін речовин.

Який одяг та запахи приваблюють комарів

Одяг

Темні кольори найбільше приваблюють комарів. Комарі краще бачать чорний, темно-синій та червоний. Світлий, особливо білий або беж - менш помітний.

Аромати

Експерт зазначила, що квіткові та фруктові аромати можуть посилювати привабливість.

Тоді як кокосовий, евкаліптовий та лавандовий мають відлякувальний ефект.

Чому комарі кусають дітей частіше

Менш насичений мікробіом шкіри

У дітей мікробіом шкіри ще формується, тому низька різноманітність бактерій може бути "сигналом" для комах. Вони не скаржаться одразу.

Крім того, дорослий швидко реагує на укус, а дитина - ні. Комар встигає довше смоктати кров.

Вища температура тіла

Діти природно мають вищу температуру, особливо у немовлят. А комарі орієнтуються саме на тепло. Тому комасі легше зробити укус.

Навіть прості ігри на вулиці викликають підвищене дихання та потовиділення - а це головні орієнтири для комарів