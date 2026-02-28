UA

Не лише Ізраїль. Іран атакує ще низку країн Близького Сходу, - ЗМІ

Ілюстративне фото: Іран атакує Бахрейн, Катар, ОАЕ, Кувейт (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під атакою Ірану у суботу, 28 лютого, опинився не лише Ізраїль.Тегеран завдав ударів по військових об'єктах США у Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підконтрольне іранському режиму пропагандистське медіа Press TV та ізраїльський Channel 12.

Читайте також: Іран атакував Ізраїль ракетами: ППО працює на перехоплення

За інформацією ЗМІ, Іран завдав удару по військово-морськуій базі США у Бахрейні.

Також про вибухи повідомляють у Кувейті, Катарі та Абу-Дабі (ОАЄ). У всіх цих країнах знаходяться американські військові бази.

Вибухі пролунали й в вибухи в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для усунення загроз безпеці. Через загрозу ударів у відповідь по всій країні оголошено надзвичайний стан, а громадян закликають перебувати поблизу укриттів.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про запровадження "негайного стану надзвичайної ситуації по всій країні". За його словами, превентивний удар по Ірану був необхідний для нейтралізації існуючих загроз державі Ізраїль.

Відомо, що атака на Іран є спільною операцією Ізраїлю та США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочали військову кампанію в Ірані для усунення загроз з боку чинного режиму. Основною метою операції названо захист американського народу та союзників.

У відповідь Іран випустив ракети у бік території Ізраїлю. Системи протиповітряної оборони вже працюють над перехопленням цілей.

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу звернувся до громадян на тлі взаємних ударів Ірану та Ізраїлю вранці 28 лютого і закликав до витримки в найближчі дні.

