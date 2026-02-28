Не только Израиль. Иран атакует еще ряд стран Ближнего Востока, - СМИ

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, сегодня, 28 февраля, Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль.

Известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима. Основной целью операции названа защита американского народа и союзников.

В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Системы противовоздушной обороны уже работают над перехватом целей.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обратился к гражданам на фоне взаимных ударов Ирана и Израиля утром 28 февраля и призвал к выдержке в ближайшие дни.