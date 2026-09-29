Не лише імпічмент: чим поразка республіканців на виборах загрожує команді Трампа

Чому імпічмент - не головна загроза

Ідею третьої процедури усунення Трампа з посади демократи озвучують не вперше. Підстав для неї, на їхню думку, вистачає: оточення президента підозрюють в інсайдерських оборудках, а удари по Ірану Білий дім завдавав без згоди законодавців.

Проте довести імпічмент до кінця навряд чи вдасться. Для цього в Сенаті мають проголосувати дві третини сенаторів, а такої підтримки опозиція не збере навіть за найкращого для себе результату виборів. Тож ризикує передусім не сам Трамп, а люди з його адміністрації: після виборів ними можуть зайнятися профільні комітети Конгресу.

Скандал навколо Трампа-молодшого

Один із можливих приводів для таких перевірок з'явився у вересні. Сенатори поцікавилися в керівника ФБР Кеша Пателя, що він знає про гроші російського олігарха Умара Кремльова, якими нібито частково оплатили святкування весілля старшого сина президента. Той ухилився від прямої відповіді.

Демократи в Конгресі відреагували обіцянкою провести офіційне розслідування. Утім, запустити його реально лише в разі перемоги на виборах.