Демократи готують серію розслідувань проти Трампа у разі успіху на виборах, - Reuters

Демократи США можуть розпочати серію розслідувань бізнесу президента США Дональда Трампа та його родини, якщо отримають контроль над Конгресом після листопадових виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Reuters, у разі отримання контролю над Палатою представників або Сенатом демократи можуть почати перевіряти бізнесові угоди, пов'язані з Трампом та його родиною. Серед потенційних об'єктів також називають корпоративних донорів, які фінансували будівництво бальної зали президента.

Контроль над однією з палат Конгресу дасть демократам можливість активніше використовувати повноваження щодо отримання документів та виклику представників компаній. За оцінкою співрозмовників Reuters, окремі розслідування можуть стартувати вже в лютому.

Потенційні перевірки можуть стати одним із головних сюжетів другої половини президентського терміну Трампа. За останні два роки його родина розширила бізнес у сферах криптовалют, дронів, штучного інтелекту та ринків прогнозів.

Що хочуть перевірити

Серед можливих об'єктів уваги демократів - пов'язані з Трампом криптокомпанії та венчурна компанія Дональда Трампа-молодшого "1789 Capital". Водночас законодавці наголошують, що остаточного переліку майбутніх розслідувань поки немає.

Окремо демократи звертають увагу на діяльність Джареда Кушнера - зятя Трампа та керівника інвестиційної компанії Affinity Partners.

Представник демократів Джеймі Раскін заявив, що Конгрес може зацікавитися угодами компанії Кушнера з урядами країн Близького Сходу. Йдеться, зокрема, про Саудівську Аравію, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.

Ще один напрямок стосується компанії Vulcan Elements, яка працює з рідкісноземельними ресурсами. Раскін звернув увагу на позику Пентагону в розмірі 620 млн доларів, надану стартапу приблизно через три місяці після інвестиції фонду "1789 Capital".

Окремий потенційний напрямок пов'язаний із нафтовою та газовою галуззю. Сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус оприлюднив звіт, у якому заявив, що компанії галузі отримали податкові пільги, субсидії та послаблення екологічних норм після пожертв на президентську кампанію Трампа у 2024 році.

Як реагують у Трампа

В адміністрації президента США розкритикували можливість майбутніх розслідувань. Речниця Білого дому Олівія Уельс заявила Reuters, що демократи нібито зосереджені на протидії політиці Трампа, а не на питаннях, важливих для американців.

Водночас сенатор-республіканець Кевін Крамер заявив, що демократи можуть зіткнутися з негативною реакцією виборців, якщо зосередяться на Трампі та його бізнесі.

Якщо демократи отримають контроль над Сенатом, сенатор Річард Блюменталь заявив про намір використовувати повноваження щодо видачі повісток.

Таким чином, результат листопадових виборів може визначити, чи отримає Конгрес додаткові можливості для перевірки бізнесових угод, пов'язаних із Трампом та його родиною.