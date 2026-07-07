Не лише у державній поліклініці: які лікарі можуть оформлювати е-лікарняні в Україні

Головне: Руйнування міфу: Право на видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) не залежить від форми власності закладу чи наявності договору з НСЗУ.

Право на видачу медичних висновків про тимчасову непрацездатність (МВТН) не залежить від форми власності закладу чи наявності договору з НСЗУ. Рівні повноваження: Лікарі приватних клінік та лікарі-ФОП мають такі ж самі права на оформлення е-лікарняних, як і медики комунальних поліклінік.

Лікарі приватних клінік та лікарі-ФОП мають такі ж самі права на оформлення е-лікарняних, як і медики комунальних поліклінік. Ключова умова: Для відкриття лікарняного нанадавач послуг повинен мати чинну медичну ліцензію та бути обов'язково зареєстрованим в системі ЕСОЗ.

Для відкриття лікарняного нанадавач послуг повинен мати чинну медичну ліцензію та бути обов'язково зареєстрованим в системі ЕСОЗ. Автоматичний процес: Після фіксації непрацездатності лікарем документ через ЕСОЗ миттєво передається до Пенсійного фонду, де й створюється фінальний е-лікарняний.

Після фіксації непрацездатності лікарем документ через ЕСОЗ миттєво передається до Пенсійного фонду, де й створюється фінальний е-лікарняний. Прозорість для виплат: Готовий документ автоматично відображається в електронних кабінетах як самого працівника, так і його роботодавця.

Хто може оформити медичний висновок

У МОЗ пояснили, що право формувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН), на підставі якого створюється електронний лікарняний, визначається не формою власності медичного закладу та не наявністю договору з Національною службою здоров'я України.

Згідно з чинним порядком, МВТН може сформувати лікуючий лікар, який:

надає медичну допомогу пацієнту;

провів експертизу тимчасової втрати працездатності;

займає посаду, передбачену законодавством;

має відповідну лікарську спеціальність.

Тому лікар приватної клініки або лікар, який здійснює медичну практику як фізична особа-підприємець, має такі самі повноваження щодо оформлення МВТН, як і медик державного чи комунального закладу, якщо відповідає встановленим вимогам.

Договір з НСЗУ не впливає

У міністерстві наголосили, що всі медичні заклади та лікарі, які мають ліцензію на медичну практику, зобов'язані бути зареєстрованими в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) та використовувати її функціонал у випадках, передбачених законодавством.

Зокрема, в ЕСОЗ обов'язково ведуться:

медичні висновки про тимчасову непрацездатність;

медичні висновки про народження;

електронні рецепти у визначених законом випадках;

медичні записи, на підставі яких формуються МВТН та е-рецепти;

електронні направлення та інші документи, внесення яких є обов'язковим.

Як підкреслили в МОЗ, ці вимоги однаково стосуються державних, комунальних і приватних закладів охорони здоров'я, а також лікарів-ФОП. Наявність або відсутність договору з НСЗУ на це не впливає.

Як формується е-лікарняний

У МОЗ нагадали, що після звернення пацієнта лікар встановлює факт тимчасової непрацездатності та формує медичний висновок у Реєстрі медичних висновків в ЕСОЗ.

Після цього документ автоматично передається до Електронного реєстру листків непрацездатності, адміністратором якого є Пенсійний фонд України. Саме на його підставі формується електронний лікарняний.

Інформація про нього надходить до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування та відображається в електронних кабінетах роботодавця і працівника. Надалі ці дані використовуються для призначення виплат у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.