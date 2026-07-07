Не только в государственной поликлинике: какие врачи могут оформлять е-больничные в Украине

Оформить электронный больничный на Украине можно не только в государственной поликлинике. Частные клиники и даже врачи-ФОП имеют совершенно такие же права на открытие е-больничных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Главное:
В Минздраве пояснили, что право формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН), на основании которого создается электронный больничный, определяется не формой собственности медицинского учреждения и не наличием договора с Национальной службой здоровья Украины.
Согласно действующему порядку, МЗВН может сформировать лечащий врач, который:
Поэтому врач частной клиники или врач, осуществляющий медицинскую практику как физическое лицо-предприниматель, имеет такие же полномочия по оформлению МЗВН, как и медик государственного или коммунального учреждения, если отвечает установленным требованиям.
В министерстве отметили, что все медицинские учреждения и врачи, имеющие лицензию на медицинскую практику, обязаны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и использовать ее функционал в случаях, предусмотренных законодательством.
В частности, в ЕСОЗ обязательно ведутся:
Как подчеркнули в Минздраве, эти требования все равно касаются государственных, коммунальных и частных учреждений здравоохранения, а также врачей-ФОП . Наличие или отсутствие договора с НСЗУ на это не влияет.
В Минздраве напомнили, что после обращения пациента врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует медицинское заключение в Реестре медицинских заключений в ЕСОЗ.
После этого документ автоматически передается в электронный реестр листков нетрудоспособности, администратором которого является Пенсионный фонд Украины. Именно на его основании формируется электронный больничный.
Информация о нем поступает в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и отображается в электронных кабинетах работодателя и работника. В дальнейшем эти данные используются для назначения выплат по временной нетрудоспособности.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минздрав обновил правила оформления электронных рецептов и больничных. Теперь аллергологи могут самостоятельно выписывать е-рецепты по программе "Доступные лекарства", врачи отделений экстренной помощи - открывать электронные больничные.
Также мы писали, кто имеет право на оплату больничного в размере 100% от средней зарплаты. Такие выплаты гарантированы работникам со страховым стажем более восьми лет, а также отдельным льготным категориям независимо от стажа, в том числе ветеранам войны, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, работникам Дія.City, а также в случае беременности и родов или производственной травмы.