Не только в государственной поликлинике: какие врачи могут оформлять е-больничные в Украине

Главное: Разрушение мифа: Право на выдачу медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН) не зависит от формы собственности учреждения или наличия договора с НСЗУ.

Право на выдачу медицинских заключений о временной нетрудоспособности (МЗВН) не зависит от формы собственности учреждения или наличия договора с НСЗУ. Уровни полномочия: Врачи частных клиник и врачи-ФОП имеют такие же права на оформление е-больничных, как и медики коммунальных поликлиник.

Врачи частных клиник и врачи-ФОП имеют такие же права на оформление е-больничных, как и медики коммунальных поликлиник. Ключевое условие: Для открытия больничного поставщик услуг должен иметь действующую медицинскую лицензию и обязательно быть зарегистрированным в системе ЕСОЗ.

Для открытия больничного поставщик услуг должен иметь действующую медицинскую лицензию и обязательно быть зарегистрированным в системе ЕСОЗ. Автоматический процесс: После фиксации нетрудоспособности врачом документ через ЕСОЗ мгновенно передается в Пенсионный фонд, где и создается финальный е-больничный.

После фиксации нетрудоспособности врачом документ через ЕСОЗ мгновенно передается в Пенсионный фонд, где и создается финальный е-больничный. Прозрачность выплат: Готовый документ автоматически отображается в электронных кабинетах как самого работника, так и его работодателя.

Кто может оформить медицинское заключение

В Минздраве пояснили, что право формировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МЗВН), на основании которого создается электронный больничный, определяется не формой собственности медицинского учреждения и не наличием договора с Национальной службой здоровья Украины.

Согласно действующему порядку, МЗВН может сформировать лечащий врач, который:

оказывает медицинскую помощь пациенту;

провел экспертизу временной потери трудоспособности;

занимает должность, предусмотренную законодательством;

имеет соответствующую врачебную специальность.

Поэтому врач частной клиники или врач, осуществляющий медицинскую практику как физическое лицо-предприниматель, имеет такие же полномочия по оформлению МЗВН, как и медик государственного или коммунального учреждения, если отвечает установленным требованиям.

Договор с НСЗУ не влияет

В министерстве отметили, что все медицинские учреждения и врачи, имеющие лицензию на медицинскую практику, обязаны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и использовать ее функционал в случаях, предусмотренных законодательством.

В частности, в ЕСОЗ обязательно ведутся:

медицинские заключения о временной нетрудоспособности;

медицинские заключения о рождении;

электронные рецепты в определенных законом случаях;

медицинские записи, на основании которых формируются МЗВН и е-рецепты;

электронные направления и другие документы, внесение которых обязательно.

Как подчеркнули в Минздраве, эти требования все равно касаются государственных, коммунальных и частных учреждений здравоохранения, а также врачей-ФОП . Наличие или отсутствие договора с НСЗУ на это не влияет.

Как формируется е-больничный

В Минздраве напомнили, что после обращения пациента врач устанавливает факт временной нетрудоспособности и формирует медицинское заключение в Реестре медицинских заключений в ЕСОЗ.

После этого документ автоматически передается в электронный реестр листков нетрудоспособности, администратором которого является Пенсионный фонд Украины. Именно на его основании формируется электронный больничный.

Информация о нем поступает в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и отображается в электронных кабинетах работодателя и работника. В дальнейшем эти данные используются для назначения выплат по временной нетрудоспособности.