Не только чек: в Госпродпотребслужбе объяснили, как защитить права при заказе еды онлайн

Заказывая готовые блюда через интернет, важно помнить о безопасности пищевых продуктов и своих правах.

РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу рассказывает, каких правил придерживаться, когда забираете заказ.

Главное: При заказе готовых блюд через интернет важно проверять наличие чеков .

. Проверку заказа на соответствие и качество необходимо осуществлять сразу после его доставки курьером.

необходимо осуществлять сразу после его доставки курьером. Потребителям советуют изучать информацию не только на сайтах служб доставки, но и непосредственно на ресурсах производителей блюд .

. В случае выявления несоответствий или некачественной продукции нужно немедленно связаться с курьером или заведением.

нужно немедленно связаться с курьером или заведением. При нарушении прав потребителя и отказе бизнеса удовлетворить требования, следует обращаться в Госпродпотребслужбу.

Как принимать заказ у курьера

Специалисты отмечают необходимость проверять заказ сразу после доставки. Важно проверить наличие расчетного документа, который является обязательным доказательством приобретения продукции.

Если при получении обнаружено несоответствие (отсутствие определенного блюда или напитка), следует немедленно связаться с курьером или заведением. В случае получения некачественной продукции об этом также необходимо сразу сообщить заведение питания.

Где делать заказ и на что обратить внимание

Рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, где указана полная информация о наименовании и местонахождении заведения. Отдельное внимание стоит уделить тому, кто именно выполняет заказ:

заведение питания напрямую (который имеет собственную службу доставки);

служба доставки, которая привозит блюда из разных ресторанов.

Если заказ оформляется через службу доставки, специалисты советуют изучать информацию не только на ее сайте, но и просмотреть обязательные данные на сайте непосредственного производителя блюд.

Защита прав потребителей

Если вы считаете, что ваши права как потребителя были нарушены, а субъект хозяйствования отказывается удовлетворить требования согласно законодательству, необходимо обращаться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы.